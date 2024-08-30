https://ria.ru/20240830/starlink--1969353426.html

Starlink назвала решение заморозить ее счета в Бразилии необоснованным

Starlink назвала решение заморозить ее счета в Бразилии необоснованным - РИА Новости, 30.08.2024

Starlink назвала решение заморозить ее счета в Бразилии необоснованным

Компания американского предпринимателя Илона Маска Starlink Holding называет решение суда Бразилии заморозить ее счета необоснованным и намерена решать этот... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T00:00

2024-08-30T00:00

2024-08-30T00:09

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска Starlink Holding называет решение суда Бразилии заморозить ее счета необоснованным и намерена решать этот вопрос в правовом поле. Ранее бразильские СМИ сообщили, что счета Starlink в Бразилии заморожены из-за отсутствия в стране юридического представителя социальной сети Х, также принадлежащей Маску. "Это постановление базируется на необоснованном решении, согласно которому Starlink должен нести ответственность за штрафы, неконституционно наложенные на соцсеть X. Оно было вынесено в тайне и без предоставления Starlink надлежащей правовой процедуры, гарантированной конституцией Бразилии. Мы намерены решить этот вопрос в правовом поле", — говорится в заявлении Starlink в Х. Компания заявила, что принимает усилия для того, чтобы ее услуги продолжали оказываться пользователям в Бразилии. "Мы гордимся тем вкладом, который делает Starlink в жизнь в стране, и наша команда делает все возможное, чтобы наши услуги не были прерваны", — говорится в заявлении. Ранее портал G1 сообщал, что судья верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис дал 24 часа Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Американский предприниматель и владелец соцсети X ранее предлагал уйти в отставку судье верховного суда Бразилии Мораису, обвинив его в последовательном нарушении бразильской конституции и пообещав опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. Суд в Бразилии постановил начать расследование в отношении Маска после обвинений в адрес судьи. Ранее Маск заявлял, что на фоне конфликта с властями Бразилии его бразильским сотрудникам грозят арестами. Позже он заявил, что соцсеть получила от палаты представителей США запрос на предоставление данных о действиях в Бразилии, которые, предположительно, нарушают бразильское законодательство.

https://ria.ru/20240829/mask-1969327967.html

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в мире, бразилия, сша, илон маск