МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ
МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ-100
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) разрабатывает рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ-100 в Подмосковье, говорится в промежуточном отчете комитета.
"Будет инициирован процесс разработки сервисного бюллетеня (СБ) в дополнение к требованиям РЭ, по однозначному закреплению накладки крепления датчика угла атаки (ДУА) за конкретным местом (отсек Ф1 или Ф2, борт левый или правый) и самолетом (номер ВС) с помощью нанесения соответствующей несмываемой маркировки на поверхность накладки", - говорится в документе.
Кроме того, работы по демонтажу и монтажу датчиков угла атаки будут дополнены рисунками, поясняющими принцип нанесения контрольной риски, также процедура демонтажа датчика будет дополнена в части технологической операции обязательного возврата накладки на свое место (фюзеляж) даже после демонтажа и неустановки датчика.
Также разрабатывается бюллетень для летного экипажа о работе системы ограничения по углу атаки при некорректных данных от двух и более каналов ADS.
Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается. Согласно промежуточному отчету, причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье в июле мог стать неисправный датчик угла атаки.