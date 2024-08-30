https://ria.ru/20240830/ssj-1969604683.html

МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ

МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ - РИА Новости, 30.08.2024

МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) разрабатывает рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ-100 в Подмосковье, говорится в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:08

2024-08-30T22:08

2024-08-30T22:08

межгосударственный авиационный комитет

газпром

sukhoi superjet 100 (ssj100)

московская область (подмосковье)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959415269_172:231:1280:854_1920x0_80_0_0_e2da7bbe5aca355be4b9937a2c977ce3.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) разрабатывает рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ-100 в Подмосковье, говорится в промежуточном отчете комитета. "Будет инициирован процесс разработки сервисного бюллетеня (СБ) в дополнение к требованиям РЭ, по однозначному закреплению накладки крепления датчика угла атаки (ДУА) за конкретным местом (отсек Ф1 или Ф2, борт левый или правый) и самолетом (номер ВС) с помощью нанесения соответствующей несмываемой маркировки на поверхность накладки", - говорится в документе. Кроме того, работы по демонтажу и монтажу датчиков угла атаки будут дополнены рисунками, поясняющими принцип нанесения контрольной риски, также процедура демонтажа датчика будет дополнена в части технологической операции обязательного возврата накладки на свое место (фюзеляж) даже после демонтажа и неустановки датчика. Также разрабатывается бюллетень для летного экипажа о работе системы ограничения по углу атаки при некорректных данных от двух и более каналов ADS. Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается. Согласно промежуточному отчету, причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье в июле мог стать неисправный датчик угла атаки.

https://ria.ru/20240723/superjet-1961487239.html

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

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межгосударственный авиационный комитет, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), московская область (подмосковье), происшествия