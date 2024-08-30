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МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ - РИА Новости, 30.08.2024
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22:08 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ssj-1969604683.html
МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ
МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ - РИА Новости, 30.08.2024
МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) разрабатывает рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ-100 в Подмосковье, говорится в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:08
2024-08-30T22:08
межгосударственный авиационный комитет
газпром
sukhoi superjet 100 (ssj100)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) разрабатывает рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ-100 в Подмосковье, говорится в промежуточном отчете комитета. "Будет инициирован процесс разработки сервисного бюллетеня (СБ) в дополнение к требованиям РЭ, по однозначному закреплению накладки крепления датчика угла атаки (ДУА) за конкретным местом (отсек Ф1 или Ф2, борт левый или правый) и самолетом (номер ВС) с помощью нанесения соответствующей несмываемой маркировки на поверхность накладки", - говорится в документе. Кроме того, работы по демонтажу и монтажу датчиков угла атаки будут дополнены рисунками, поясняющими принцип нанесения контрольной риски, также процедура демонтажа датчика будет дополнена в части технологической операции обязательного возврата накладки на свое место (фюзеляж) даже после демонтажа и неустановки датчика. Также разрабатывается бюллетень для летного экипажа о работе системы ограничения по углу атаки при некорректных данных от двух и более каналов ADS. Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается. Согласно промежуточному отчету, причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье в июле мог стать неисправный датчик угла атаки.
https://ria.ru/20240723/superjet-1961487239.html
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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межгосударственный авиационный комитет, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), московская область (подмосковье), происшествия
Межгосударственный авиационный комитет, Газпром, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Московская область (Подмосковье), Происшествия
МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ

МАК составит рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ-100

© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Газпром Авиа в районе Коломны - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) разрабатывает рекомендации для замены датчика угла атаки после крушения SSJ-100 в Подмосковье, говорится в промежуточном отчете комитета.
"Будет инициирован процесс разработки сервисного бюллетеня (СБ) в дополнение к требованиям РЭ, по однозначному закреплению накладки крепления датчика угла атаки (ДУА) за конкретным местом (отсек Ф1 или Ф2, борт левый или правый) и самолетом (номер ВС) с помощью нанесения соответствующей несмываемой маркировки на поверхность накладки", - говорится в документе.
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Кроме того, работы по демонтажу и монтажу датчиков угла атаки будут дополнены рисунками, поясняющими принцип нанесения контрольной риски, также процедура демонтажа датчика будет дополнена в части технологической операции обязательного возврата накладки на свое место (фюзеляж) даже после демонтажа и неустановки датчика.
Также разрабатывается бюллетень для летного экипажа о работе системы ограничения по углу атаки при некорректных данных от двух и более каналов ADS.
Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается. Согласно промежуточному отчету, причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье в июле мог стать неисправный датчик угла атаки.
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Межгосударственный авиационный комитетГазпромSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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