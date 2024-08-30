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Экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей - РИА Новости, 30.08.2024
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21:09 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ssj-1969597560.html
Экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей
Экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей - РИА Новости, 30.08.2024
Экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей
Меры, предпринятые экипажем разбившегося в июле в Подмосковье самолёта SSJ-100, не смогли прекратить снижение судна и предотвратить столкновение с землёй,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:09
2024-08-30T21:09
московская область (подмосковье)
межгосударственный авиационный комитет
газпром
sukhoi superjet 100 (ssj100)
происшествия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Меры, предпринятые экипажем разбившегося в июле в Подмосковье самолёта SSJ-100, не смогли прекратить снижение судна и предотвратить столкновение с землёй, говорится в промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). "Предпринятыми действиями экипажу прекратить снижение и предотвратить столкновение с земной поверхностью не удалось. Последние достоверные параметры полёта зафиксированы в 14:59:16: приборная скорость – 365 kt, угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо", — говорится в документе. Командир воздушного судна давал команду набирать высоту, при этом первоначальная вертикальная перегрузка увеличилась. Самолёт в набор высоты не перешёл, так как практически одновременно началась перестановка стабилизатора на пикирование. Экипаж перешёл на ручное управление. Второй пилот дважды передавал информацию диспетчеру "Домодедово-круг" о недостоверной индикации скорости, при этом радиостанцию не переключил. Диспетчер "Домодедово-круг" экипаж не слышал и продолжал неоднократно его запрашивать. В результате столкновения с земной поверхностью и воспламенения топливовоздушной смеси воздушное судно было полностью разрушено. Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается.
https://ria.ru/20240723/superjet-1961487239.html
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия
Московская область (Подмосковье), Межгосударственный авиационный комитет, Газпром, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Происшествия
Экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей

МАК: экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей

© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Газпром Авиа в районе Коломны - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Меры, предпринятые экипажем разбившегося в июле в Подмосковье самолёта SSJ-100, не смогли прекратить снижение судна и предотвратить столкновение с землёй, говорится в промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Предпринятыми действиями экипажу прекратить снижение и предотвратить столкновение с земной поверхностью не удалось. Последние достоверные параметры полёта зафиксированы в 14:59:16: приборная скорость – 365 kt, угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо", — говорится в документе.
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Командир воздушного судна давал команду набирать высоту, при этом первоначальная вертикальная перегрузка увеличилась. Самолёт в набор высоты не перешёл, так как практически одновременно началась перестановка стабилизатора на пикирование. Экипаж перешёл на ручное управление.
Второй пилот дважды передавал информацию диспетчеру "Домодедово-круг" о недостоверной индикации скорости, при этом радиостанцию не переключил. Диспетчер "Домодедово-круг" экипаж не слышал и продолжал неоднократно его запрашивать.
В результате столкновения с земной поверхностью и воспламенения топливовоздушной смеси воздушное судно было полностью разрушено.
Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается.
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Московская область (Подмосковье)Межгосударственный авиационный комитетГазпромSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Происшествия
 
 
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