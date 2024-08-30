Экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей
МАК: экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Меры, предпринятые экипажем разбившегося в июле в Подмосковье самолёта SSJ-100, не смогли прекратить снижение судна и предотвратить столкновение с землёй, говорится в промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Предпринятыми действиями экипажу прекратить снижение и предотвратить столкновение с земной поверхностью не удалось. Последние достоверные параметры полёта зафиксированы в 14:59:16: приборная скорость – 365 kt, угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо", — говорится в документе.
Командир воздушного судна давал команду набирать высоту, при этом первоначальная вертикальная перегрузка увеличилась. Самолёт в набор высоты не перешёл, так как практически одновременно началась перестановка стабилизатора на пикирование. Экипаж перешёл на ручное управление.
Второй пилот дважды передавал информацию диспетчеру "Домодедово-круг" о недостоверной индикации скорости, при этом радиостанцию не переключил. Диспетчер "Домодедово-круг" экипаж не слышал и продолжал неоднократно его запрашивать.
В результате столкновения с земной поверхностью и воспламенения топливовоздушной смеси воздушное судно было полностью разрушено.
Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается.