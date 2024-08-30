https://ria.ru/20240830/ssj-1969597560.html

Экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей

Экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей - РИА Новости, 30.08.2024

Экипаж SSJ, потерпевшего крушение, не смог избежать столкновения с землей

Меры, предпринятые экипажем разбившегося в июле в Подмосковье самолёта SSJ-100, не смогли прекратить снижение судна и предотвратить столкновение с землёй,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T21:09

2024-08-30T21:09

2024-08-30T21:09

московская область (подмосковье)

межгосударственный авиационный комитет

газпром

sukhoi superjet 100 (ssj100)

происшествия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Меры, предпринятые экипажем разбившегося в июле в Подмосковье самолёта SSJ-100, не смогли прекратить снижение судна и предотвратить столкновение с землёй, говорится в промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). "Предпринятыми действиями экипажу прекратить снижение и предотвратить столкновение с земной поверхностью не удалось. Последние достоверные параметры полёта зафиксированы в 14:59:16: приборная скорость – 365 kt, угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо", — говорится в документе. Командир воздушного судна давал команду набирать высоту, при этом первоначальная вертикальная перегрузка увеличилась. Самолёт в набор высоты не перешёл, так как практически одновременно началась перестановка стабилизатора на пикирование. Экипаж перешёл на ручное управление. Второй пилот дважды передавал информацию диспетчеру "Домодедово-круг" о недостоверной индикации скорости, при этом радиостанцию не переключил. Диспетчер "Домодедово-круг" экипаж не слышал и продолжал неоднократно его запрашивать. В результате столкновения с земной поверхностью и воспламенения топливовоздушной смеси воздушное судно было полностью разрушено. Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается.

https://ria.ru/20240723/superjet-1961487239.html

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия