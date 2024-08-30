https://ria.ru/20240830/ssj--1969597319.html

МАК раскрыл возможную причину крушения SSJ-100 в Подмосковье

МАК раскрыл возможную причину крушения SSJ-100 в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2024

МАК раскрыл возможную причину крушения SSJ-100 в Подмосковье

Предварительной причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье в июле мог стать неисправный датчик угла атаки, говорится в промежуточном отчете МАК. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T21:06

2024-08-30T21:06

2024-08-30T21:06

происшествия

московская область (подмосковье)

межгосударственный авиационный комитет

газпром

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Предварительной причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье в июле мог стать неисправный датчик угла атаки, говорится в промежуточном отчете МАК. Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается. "Характер изменения отклонений руля высоты и стабилизатора показывает, что, наиболее вероятно, именно на данном этапе полета, в процессе уборки механизации, возникли условия для первого срабатывания ограничительной функции по углу атаки. В процессе перекладки стабилизатора "на пикирование" значение угла тангажа уменьшилось с 5º на кабрирование до 3.5º на пикирование. Самолет перешел на снижение", - говорится в отчете. Логикой работы системы предусмотрено, что на угле атаки в момент начала работы системы ограничения начинает работать ограничитель предельных режимов. При отклонении боковой ручки управления самолетом "на себя" система дистанционного управления автоматически ограничивает максимальный угол атаки самолета значением максимально допустимого, который может быть достигнут без дополнительной сигнализации. На данном этапе полета располагаемого значения угла атаки было достаточно для прекращения снижения и дальнейшего перевода самолета в незначительный набор высоты. Характер отклонения рулей высоты соответствовал отклонению боковой ручки управления по тангажу.

https://ria.ru/20240723/superjet-1961487239.html

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100)