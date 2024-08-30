https://ria.ru/20240830/ssha-1969515701.html

"Во имя всего святого": в США сделали тревожное заявление о ядерной войне

"Во имя всего святого": в США сделали тревожное заявление о ядерной войне - РИА Новости, 30.08.2024

"Во имя всего святого": в США сделали тревожное заявление о ядерной войне

Запад исчерпал все имеющиеся у него способы переломить ход конфликта на Украине, кроме ядерного оружия, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Об этом он... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:36

2024-08-30T15:36

2024-08-30T18:57

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Запад исчерпал все имеющиеся у него способы переломить ход конфликта на Украине, кроме ядерного оружия, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Соединенным Штатам, НАТО и Зеленскому приходится мириться с унизительным отступлением <…>, единственный вариант, который они еще не применяли, — это ядерное оружие", — утверждает эксперт.Как отметил аналитик, Россия готова ответить на такой удар, но она не будет наносить его первой по той причине, что, в отличие от Запада, у нее в этом нет необходимости."Я не думаю, что русские готовятся первыми применить ядерное оружие, несмотря на их заявления об изменении ядерной доктрины, просто потому, что, во имя всего святого, они и так побеждают", — заявил Макговерн.Во вторник Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия. О том, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину, Владимир Путин сообщил в конце июня. Он пояснил, что корректировка происходит на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи, что такие средства поражения можно применять и в этом нет ничего страшного.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.

https://ria.ru/20240830/germaniya-1969539722.html

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