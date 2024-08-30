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"Во имя всего святого": в США сделали тревожное заявление о ядерной войне - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 30.08.2024 (обновлено: 18:57 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ssha-1969515701.html
"Во имя всего святого": в США сделали тревожное заявление о ядерной войне
"Во имя всего святого": в США сделали тревожное заявление о ядерной войне - РИА Новости, 30.08.2024
"Во имя всего святого": в США сделали тревожное заявление о ядерной войне
Запад исчерпал все имеющиеся у него способы переломить ход конфликта на Украине, кроме ядерного оружия, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Об этом он... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:36
2024-08-30T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
запад
вооруженные силы украины
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Запад исчерпал все имеющиеся у него способы переломить ход конфликта на Украине, кроме ядерного оружия, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Соединенным Штатам, НАТО и Зеленскому приходится мириться с унизительным отступлением &lt;…&gt;, единственный вариант, который они еще не применяли, — это ядерное оружие", — утверждает эксперт.Как отметил аналитик, Россия готова ответить на такой удар, но она не будет наносить его первой по той причине, что, в отличие от Запада, у нее в этом нет необходимости."Я не думаю, что русские готовятся первыми применить ядерное оружие, несмотря на их заявления об изменении ядерной доктрины, просто потому, что, во имя всего святого, они и так побеждают", — заявил Макговерн.Во вторник Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия. О том, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину, Владимир Путин сообщил в конце июня. Он пояснил, что корректировка происходит на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи, что такие средства поражения можно применять и в этом нет ничего страшного.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
https://ria.ru/20240830/germaniya-1969539722.html
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в мире, сша, нато, запад, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, россия, вооруженные силы рф, москва, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), сергей лавров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Запад, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы РФ, Москва, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Лавров, Владимир Путин
"Во имя всего святого": в США сделали тревожное заявление о ядерной войне

Макговерн: Запад от отчаяния может применить ядерное оружие на Украине

© Mark WrightЗапуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США) - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Mark Wright
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США). Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Запад исчерпал все имеющиеся у него способы переломить ход конфликта на Украине, кроме ядерного оружия, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Соединенным Штатам, НАТО и Зеленскому приходится мириться с унизительным отступлением <…>, единственный вариант, который они еще не применяли, — это ядерное оружие", — утверждает эксперт.
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Как отметил аналитик, Россия готова ответить на такой удар, но она не будет наносить его первой по той причине, что, в отличие от Запада, у нее в этом нет необходимости.
«
"Я не думаю, что русские готовятся первыми применить ядерное оружие, несмотря на их заявления об изменении ядерной доктрины, просто потому, что, во имя всего святого, они и так побеждают", — заявил Макговерн.
Во вторник Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия. О том, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину, Владимир Путин сообщил в конце июня. Он пояснил, что корректировка происходит на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи, что такие средства поражения можно применять и в этом нет ничего страшного.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОЗападВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы РФМоскваДмитрий ПесковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Сергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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