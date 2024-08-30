https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев - РИА Новости, 30.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки со стороны... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:02
2024-08-30T01:02
2024-08-30T01:03
в мире
сша
чикаго
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962014_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_d3db95ce696a2b8f9c009b55345c2059.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки со стороны американских граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Wall Street Journal. Согласно результатам исследования, в поддержку Харрис высказались 48% респондентов, в то время как за Трампа – 47%. Опрос, как отмечается, был проведен 24-28 августа, то есть после состоявшегося на минувшей неделе общенационального съезда демократов в Чикаго, на котором Харрис была официально утверждена кандидатом на высший государственный пост. В исследовании приняли участие порядка 1,5 тысяч американских граждан. Статистическая погрешность составляет порядка 2,5 процентного пункта. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240827/kharris-1968787529.html
https://ria.ru/20240827/debaty-1968854816.html
сша
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a4f9fdf9762e1a525f8d3a177c437e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
WSJ: Харрис незначительно опережает Трампа по симпатиям в глазах американцев