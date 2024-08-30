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Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев - РИА Новости, 30.08.2024
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01:02 30.08.2024 (обновлено: 01:03 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев - РИА Новости, 30.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки со стороны... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:02
2024-08-30T01:03
в мире
сша
чикаго
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки со стороны американских граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Wall Street Journal. Согласно результатам исследования, в поддержку Харрис высказались 48% респондентов, в то время как за Трампа – 47%. Опрос, как отмечается, был проведен 24-28 августа, то есть после состоявшегося на минувшей неделе общенационального съезда демократов в Чикаго, на котором Харрис была официально утверждена кандидатом на высший государственный пост. В исследовании приняли участие порядка 1,5 тысяч американских граждан. Статистическая погрешность составляет порядка 2,5 процентного пункта. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240827/kharris-1968787529.html
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в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев

WSJ: Харрис незначительно опережает Трампа по симпатиям в глазах американцев

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки со стороны американских граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Wall Street Journal.
Согласно результатам исследования, в поддержку Харрис высказались 48% респондентов, в то время как за Трампа – 47%. Опрос, как отмечается, был проведен 24-28 августа, то есть после состоявшегося на минувшей неделе общенационального съезда демократов в Чикаго, на котором Харрис была официально утверждена кандидатом на высший государственный пост.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Команда Харрис не позволяет ей общаться с журналистами, сообщили СМИ
27 августа, 16:21
В исследовании приняли участие порядка 1,5 тысяч американских граждан. Статистическая погрешность составляет порядка 2,5 процентного пункта.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Трамп назвал дату дебатов с Харрис
27 августа, 21:52
 
В миреСШАЧикагоКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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