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Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев

Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев - РИА Новости, 30.08.2024

Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки со стороны... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T01:02

2024-08-30T01:02

2024-08-30T01:03

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чикаго

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дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки со стороны американских граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Wall Street Journal. Согласно результатам исследования, в поддержку Харрис высказались 48% респондентов, в то время как за Трампа – 47%. Опрос, как отмечается, был проведен 24-28 августа, то есть после состоявшегося на минувшей неделе общенационального съезда демократов в Чикаго, на котором Харрис была официально утверждена кандидатом на высший государственный пост. В исследовании приняли участие порядка 1,5 тысяч американских граждан. Статистическая погрешность составляет порядка 2,5 процентного пункта. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240827/kharris-1968787529.html

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в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024