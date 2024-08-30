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Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:04 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969561495.html
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 30.08.2024
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, препятствует передвижению групп пехоты ВСУ в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:04
2024-08-30T19:04
специальная военная операция на украине
часов яр
красногоровка
константиновка
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, препятствует передвижению групп пехоты ВСУ в районе населенного пункта Григоровка под Часовым Яром. Кадры уничтожения пехоты ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости. Ранее в четверг в Минобороны заявили, что подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Зализнянское, Ступочки, Карповка и Константиновка ДНР. На кадрах объективного контроля видно, как несколько бойцов ВСУ пытаются приблизиться к российским позициям, однако их передвижение фиксирует расчет БПЛА, который атакует их при помощи дрона со сбросом.
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Кадры уничтожения пехоты ВСУ под Часовым Яром
Кадры уничтожения пехоты ВСУ под Часовым Яром
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часов яр, красногоровка, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Красногоровка, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

Расчет БПЛА бригады "Север-V" уничтожил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

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ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, препятствует передвижению групп пехоты ВСУ в районе населенного пункта Григоровка под Часовым Яром.
Кадры уничтожения пехоты ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости.
Ранее в четверг в Минобороны заявили, что подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Зализнянское, Ступочки, Карповка и Константиновка ДНР.
На кадрах объективного контроля видно, как несколько бойцов ВСУ пытаются приблизиться к российским позициям, однако их передвижение фиксирует расчет БПЛА, который атакует их при помощи дрона со сбросом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрКрасногоровкаКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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