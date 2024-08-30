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Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 30.08.2024
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, препятствует передвижению групп пехоты ВСУ в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:04
2024-08-30T19:04
2024-08-30T19:04
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часов яр
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ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, препятствует передвижению групп пехоты ВСУ в районе населенного пункта Григоровка под Часовым Яром. Кадры уничтожения пехоты ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости. Ранее в четверг в Минобороны заявили, что подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Зализнянское, Ступочки, Карповка и Константиновка ДНР. На кадрах объективного контроля видно, как несколько бойцов ВСУ пытаются приблизиться к российским позициям, однако их передвижение фиксирует расчет БПЛА, который атакует их при помощи дрона со сбросом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры уничтожения пехоты ВСУ под Часовым Яром
Кадры уничтожения пехоты ВСУ под Часовым Яром
2024-08-30T19:04
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Красногоровка, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Расчет БПЛА бригады "Север-V" уничтожил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром