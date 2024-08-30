https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969561495.html

Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 30.08.2024

Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, препятствует передвижению групп пехоты ВСУ в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:04

2024-08-30T19:04

2024-08-30T19:04

специальная военная операция на украине

часов яр

красногоровка

константиновка

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, препятствует передвижению групп пехоты ВСУ в районе населенного пункта Григоровка под Часовым Яром. Кадры уничтожения пехоты ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости. Ранее в четверг в Минобороны заявили, что подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Зализнянское, Ступочки, Карповка и Константиновка ДНР. На кадрах объективного контроля видно, как несколько бойцов ВСУ пытаются приблизиться к российским позициям, однако их передвижение фиксирует расчет БПЛА, который атакует их при помощи дрона со сбросом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

красногоровка

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения пехоты ВСУ под Часовым Яром Кадры уничтожения пехоты ВСУ под Часовым Яром 2024-08-30T19:04 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

часов яр, красногоровка, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф