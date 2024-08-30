https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969366576.html

Российские десантники уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

Российские десантники уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024

Российские десантники уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

Российские десантники севернее села Снагость Курской области уничтожили разведывательную группу украинской армии численностью 22 человека из состава 22-й... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:14

2024-08-30T04:14

2024-08-30T04:14

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Российские десантники севернее села Снагость Курской области уничтожили разведывательную группу украинской армии численностью 22 человека из состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Видео с уничтоженной разведгруппой ВСУ передано в распоряжение РИА Новости. "Разведгруппа из 22 военных, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожена севернее населенного пункта Снагость Курской области огневым налетом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ", - сообщил агентству представитель российских силовых структур. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240830/plan-1969360711.html

https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html

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курская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность