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Российские десантники уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969366576.html
Российские десантники уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области
Российские десантники уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
Российские десантники уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области
Российские десантники севернее села Снагость Курской области уничтожили разведывательную группу украинской армии численностью 22 человека из состава 22-й... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:14
2024-08-30T04:14
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Российские десантники севернее села Снагость Курской области уничтожили разведывательную группу украинской армии численностью 22 человека из состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Видео с уничтоженной разведгруппой ВСУ передано в распоряжение РИА Новости. "Разведгруппа из 22 военных, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожена севернее населенного пункта Снагость Курской области огневым налетом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ", - сообщил агентству представитель российских силовых структур. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240830/plan-1969360711.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

Десантники в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ из 22 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Российские десантники севернее села Снагость Курской области уничтожили разведывательную группу украинской армии численностью 22 человека из состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Видео с уничтоженной разведгруппой ВСУ передано в распоряжение РИА Новости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Вчера, 02:51
"Разведгруппа из 22 военных, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожена севернее населенного пункта Снагость Курской области огневым налетом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ", - сообщил агентству представитель российских силовых структур.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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