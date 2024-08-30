https://ria.ru/20240830/sovfed-1969502311.html
Комитеты Совфеда намерены обсудить пути преодоления санкций Запада
Комитеты Совфеда намерены обсудить пути преодоления санкций Запада - РИА Новости, 30.08.2024
Комитеты Совфеда намерены обсудить пути преодоления санкций Запада
Комитеты Совета Федерации по международным делам и по экономическим делам в рамках осенней сессии намерены обсудить возможные пути преодоления санкций со... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:00
2024-08-30T15:00
2024-08-30T15:00
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Комитеты Совета Федерации по международным делам и по экономическим делам в рамках осенней сессии намерены обсудить возможные пути преодоления санкций со стороны стран Запада в финансово-экономической сфере, говорится в плане мероприятий палаты на осеннюю сессию. "Совещание "Возможные пути преодоления последствий западных санкций в финансово-экономической сфере". Комитет Совета Федерации по международным делам, комитет Совета Федерации по экономической политике", - говорится в документе, текст есть в распоряжении РИА Новости. В плане также говорится, что совещание планируется провести в ноябре-декабре.
https://ria.ru/20240830/sanktsii-1969392484.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф
Комитеты Совфеда намерены обсудить пути преодоления санкций Запада
Комитеты Совфеда обсудят пути преодоления санкций Запада в рамках осенней сессии
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Комитеты Совета Федерации по международным делам и по экономическим делам в рамках осенней сессии намерены обсудить возможные пути преодоления санкций со стороны стран Запада в финансово-экономической сфере, говорится в плане мероприятий палаты на осеннюю сессию.
"Совещание "Возможные пути преодоления последствий западных санкций в финансово-экономической сфере". Комитет Совета Федерации по международным делам, комитет Совета Федерации по экономической политике", - говорится в документе, текст есть в распоряжении РИА Новости.
В плане также говорится, что совещание планируется провести в ноябре-декабре.