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СМИ: на границе Египта с Израилем произошло нападение на туристов с ножом - РИА Новости, 30.08.2024
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19:13 30.08.2024 (обновлено: 19:25 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/smi-1969579663.html
СМИ: на границе Египта с Израилем произошло нападение на туристов с ножом
СМИ: на границе Египта с Израилем произошло нападение на туристов с ножом - РИА Новости, 30.08.2024
СМИ: на границе Египта с Израилем произошло нападение на туристов с ножом
Нападение с ножом на туристов произошло в египетском курортном городе Таба на границе с Израилем, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:13
2024-08-30T19:25
израиль
египет
синайский полуостров
в мире
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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Нападение с ножом на туристов произошло в египетском курортном городе Таба на границе с Израилем, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник."Нападение с ножом на несколько туристов произошло в Табе. Ждем предварительного расследования", - заявил источник.Город Таба расположен на Синайском полуострове в северной оконечности залива Акаба и граничит с Израилем. В марте 1989 года Таба вернулась в состав Египта после того, как Израиль покинул эту территорию.
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израиль, египет, синайский полуостров, в мире
Израиль, Египет, Синайский полуостров, В мире
СМИ: на границе Египта с Израилем произошло нападение на туристов с ножом

СМИ: в Табе на границе с Израилем произошло нападение на туристов с ножом

© Al ArabiyaГород Таба в Египте на границе с Израилем
Город Таба в Египте на границе с Израилем - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Al Arabiya
Город Таба в Египте на границе с Израилем. Архивное фото
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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Нападение с ножом на туристов произошло в египетском курортном городе Таба на границе с Израилем, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Нападение с ножом на несколько туристов произошло в Табе. Ждем предварительного расследования", - заявил источник.
Город Таба расположен на Синайском полуострове в северной оконечности залива Акаба и граничит с Израилем. В марте 1989 года Таба вернулась в состав Египта после того, как Израиль покинул эту территорию.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Нетаньяху отверг данные о готовности Израиля покинуть границу Газы и Египта
21 августа, 22:00
 
ИзраильЕгипетСинайский полуостровВ мире
 
 
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