https://ria.ru/20240830/smi-1969579663.html

СМИ: на границе Египта с Израилем произошло нападение на туристов с ножом

СМИ: на границе Египта с Израилем произошло нападение на туристов с ножом - РИА Новости, 30.08.2024

СМИ: на границе Египта с Израилем произошло нападение на туристов с ножом

Нападение с ножом на туристов произошло в египетском курортном городе Таба на границе с Израилем, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:13

2024-08-30T19:13

2024-08-30T19:25

израиль

египет

синайский полуостров

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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Нападение с ножом на туристов произошло в египетском курортном городе Таба на границе с Израилем, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник."Нападение с ножом на несколько туристов произошло в Табе. Ждем предварительного расследования", - заявил источник.Город Таба расположен на Синайском полуострове в северной оконечности залива Акаба и граничит с Израилем. В марте 1989 года Таба вернулась в состав Египта после того, как Израиль покинул эту территорию.

https://ria.ru/20240821/israel-1967666623.html

израиль

египет

синайский полуостров

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израиль, египет, синайский полуостров, в мире