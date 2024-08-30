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СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии - РИА Новости, 30.08.2024
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14:04 30.08.2024 (обновлено: 16:52 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/smi-1969472407.html
СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии
СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии - РИА Новости, 30.08.2024
СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии
Взрыв прогремел в ФРГ, по предварительной информации, на территории оборонного предприятия Diehl Defense, производящего системы ПВО для Украины (IRIS-Т), пишет... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:04
2024-08-30T16:52
германия
в мире
северный рейн-вестфалия
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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в ФРГ, по предварительной информации, на территории оборонного предприятия Diehl Defense, производящего системы ПВО для Украины (IRIS-Т), пишет немецкая газета Bild."Сегодня утром на предприятии Diehl Defense в Тройсдорфе произошел сильный взрыв. Два человека получили серьезные ранения. Были задействованы спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада", - информирует издание.В мае уже сообщалось о пожаре на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева. Тогда отмечалось, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем.Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240718/pozhar-1960497174.html
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германия
северный рейн-вестфалия
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РИА Новости
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германия, в мире, северный рейн-вестфалия
Германия, В мире, Северный Рейн-Вестфалия
СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии

СМИ: в Германии, предварительно, на оборонном предприятии Diehl прогремел взрыв

© AP Photo / Daniel RolandНемецкий пожарный
Немецкий пожарный - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Daniel Roland
Немецкий пожарный. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в ФРГ, по предварительной информации, на территории оборонного предприятия Diehl Defense, производящего системы ПВО для Украины (IRIS-Т), пишет немецкая газета Bild.
"Сегодня утром на предприятии Diehl Defense в Тройсдорфе произошел сильный взрыв. Два человека получили серьезные ранения. Были задействованы спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада", - информирует издание.
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В мае уже сообщалось о пожаре на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева. Тогда отмечалось, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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