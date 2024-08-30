https://ria.ru/20240830/smi-1969472407.html

СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии

СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии - РИА Новости, 30.08.2024

СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии

Взрыв прогремел в ФРГ, по предварительной информации, на территории оборонного предприятия Diehl Defense, производящего системы ПВО для Украины (IRIS-Т), пишет... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:04

2024-08-30T14:04

2024-08-30T16:52

германия

в мире

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в ФРГ, по предварительной информации, на территории оборонного предприятия Diehl Defense, производящего системы ПВО для Украины (IRIS-Т), пишет немецкая газета Bild."Сегодня утром на предприятии Diehl Defense в Тройсдорфе произошел сильный взрыв. Два человека получили серьезные ранения. Были задействованы спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада", - информирует издание.В мае уже сообщалось о пожаре на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева. Тогда отмечалось, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем.Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240718/pozhar-1960497174.html

https://ria.ru/20240818/germanija-1966925342.html

германия

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германия, в мире, северный рейн-вестфалия