СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии
СМИ: в Германии, предварительно, на оборонном предприятии Diehl прогремел взрыв
© AP Photo / Daniel RolandНемецкий пожарный
© AP Photo / Daniel Roland
Немецкий пожарный. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в ФРГ, по предварительной информации, на территории оборонного предприятия Diehl Defense, производящего системы ПВО для Украины (IRIS-Т), пишет немецкая газета Bild.
"Сегодня утром на предприятии Diehl Defense в Тройсдорфе произошел сильный взрыв. Два человека получили серьезные ранения. Были задействованы спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада", - информирует издание.
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В мае уже сообщалось о пожаре на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева. Тогда отмечалось, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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