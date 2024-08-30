https://ria.ru/20240830/siriya-1969606097.html

В Сирии открыли наблюдательный пост российской военной полиции

В Сирии открыли наблюдательный пост российской военной полиции - РИА Новости, 30.08.2024

В Сирии открыли наблюдательный пост российской военной полиции

Наблюдательный пост российской военной полиции дополнительно открыт в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:32

2024-08-30T22:32

2024-08-30T22:32

в мире

эль-кунейтра (мухафаза)

израиль

браво

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наблюдательный пост российской военной полиции дополнительно открыт в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В целях деэскалации напряженности в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно открыт наблюдательный пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - сказал Игнасюк.

https://ria.ru/20240828/ingushetija-1968909109.html

эль-кунейтра (мухафаза)

израиль

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в мире, эль-кунейтра (мухафаза), израиль, браво