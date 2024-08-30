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В Сирии открыли наблюдательный пост российской военной полиции - РИА Новости, 30.08.2024
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22:32 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/siriya-1969606097.html
В Сирии открыли наблюдательный пост российской военной полиции
В Сирии открыли наблюдательный пост российской военной полиции - РИА Новости, 30.08.2024
В Сирии открыли наблюдательный пост российской военной полиции
Наблюдательный пост российской военной полиции дополнительно открыт в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:32
2024-08-30T22:32
в мире
эль-кунейтра (мухафаза)
израиль
браво
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наблюдательный пост российской военной полиции дополнительно открыт в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В целях деэскалации напряженности в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно открыт наблюдательный пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - сказал Игнасюк.
https://ria.ru/20240828/ingushetija-1968909109.html
эль-кунейтра (мухафаза)
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в мире, эль-кунейтра (мухафаза), израиль, браво
В мире, Эль-Кунейтра (мухафаза), Израиль, Браво
В Сирии открыли наблюдательный пост российской военной полиции

ЦПВС: в Сирии открыли наблюдательный пост российской военной полиции

© РИА Новости / Заман РамазановРазрушенная Эль-Кунейтра
Разрушенная Эль-Кунейтра - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Разрушенная Эль-Кунейтра . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наблюдательный пост российской военной полиции дополнительно открыт в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В целях деэскалации напряженности в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно открыт наблюдательный пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - сказал Игнасюк.
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В миреЭль-Кунейтра (мухафаза)ИзраильБраво
 
 
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