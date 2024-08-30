https://ria.ru/20240830/shulginov-1969265742.html
Шульгинов: экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны
Шульгинов: экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны - РИА Новости, 30.08.2024
Шульгинов: экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны
Экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны, однако пока из-за ограничений железной дороги в восточном направлении провозить туда некоторые... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:00
2024-08-30T07:00
2024-08-30T07:00
россия
абакан
черногорск
николай шульгинов
ржд
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969249581_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c57bbeec180429fe0e10b11fdece660a.jpg
Экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны, однако пока из-за ограничений железной дороги в восточном направлении провозить туда некоторые грузы нет возможности, сейчас над этим вопросом работает вся Россия и со временем еще больше угля поедет на восток, в том числе из Хакасии, сказал советник главы республики, экс-министр энергетики России Николай Шульгинов.На прошедшей неделе он принял участие в торжественном мероприятии в рамках празднования Дня шахтера в столице Хакасии – Абакане."Конечно, экспорт угля – это один из важнейших факторов развития не только Хакасии, но и всей нашей страны в целом. Однако тут вопрос в том, что железная дорога имеет ограничения в восточном направлении. Пока нет возможности провозить все грузы, которые страна хочет и готова поставлять на восток", – отметил Шульгинов.Сейчас над наращиванием поставок на восток, по словам экс-министра, работает не только РЖД."Это вообще одна из важнейших задач для экономики. Совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что развитие Восточного полигона железных дорог – наш приоритет", – подчеркнул он.Николай Шульгинов напомнил, что в апреле этого года были утверждены параметры очередного, уже третьего по счету этапа модернизации Восточного полигона. К 2030 году его провозная способность должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году – до 270 миллионов тонн."И тогда поедут и грузы из Хакасии в том числе. Поверьте, над этим вопросом в буквальном смысле работает вся страна", – заверил советник главы республики.Он также добавил, что касается экспортных квот для Хакасии, то это не сдерживающий фактор, а, наоборот, больше позитивный момент."Это гарантия того, что определенный объем будет выполнен. И мы за этот объем можем не беспокоиться, потому что показатели на контроле у президента", – подчеркнул Шульгинов.Импортозамещение в угольной отраслиПроблемой импортозамещения президент и правительство начали очень плотно заниматься еще до введения первых санкций, отметил Шульгинов. Это, по его словам, помогло сохранить стабильность и даже обеспечить рост промышленного производства."И в угольной отрасли Минэнерго с Минпромторгом координируют работу наших заводов для решения проблем угледобывающих предприятий, – продолжил он. – Многое сделано – и в сфере двигателестроения, и в производстве комплектующих, и кооперативные связи с китайскими предприятиями налажены".И сами угольщики многое делают – сервисные предприятия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) после введения санкций освоили выпуск больше 400 наименований продукции, важной для стабильной работы техники, уточнил Шульгинов."Будем продолжать эту работу, нерешаемых проблем здесь нет", – добавил он.Чистый воздух в городах"Вопросы экологии сегодня выходят в разряд первостепенных - это плохо и хорошо одновременно. Хорошо, потому что, когда люди начинают задумываться о повышении качества жизни, качества среды, значит, базовые потребности у них закрыты. Плохо, потому что проблема есть, и она решается на самом высоком уровне – для этого создан федеральный проект "Чистый воздух", – сказал экс-министр энергетики.Сегодня в проект входят 43 города-участника, в том числе хакасские Абакан и Черногорск, и целевой показатель для них – снижение выбросов вдвое к 2030 году. Только в текущем году для регионов в рамках проекта "Чистый воздух" предусмотрено 4,1 миллиарда рублей, а в будущем расходы, согласно проекту бюджета, будут расти: в 2025 году планируется инвестировать 6,5 миллиарда рублей, в 2026 году – 9,5 миллиарда рублей, уточнил Шульгинов.Весь прошлый год правительство Хакасии совместно с главами городов-участников вело активную работу с проектным офисом "Чистого воздуха" по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, опросу жителей частного сектора и разработке комплексных планов мероприятий по снижению выбросов, добавил советник главы республики.Комплексный план правительство Хакасии представило на предзащиту в федеральный центр в начале лета, и уже с начала следующего года начнется реализация мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, продолжил Шульгинов. Пока это финансирование не открылось, на проведение пилотных проектов в бюджете Хакасии на период до 2025 года заложено около 137 миллионов рублей.Участие в проекте принимают крупные компании. Среди них Сибирская генерирующая компания (СГК). Ее вкладом станет система онлайн-мониторинга уходящих дымовых газов на Абаканской ТЭЦ, сказал Шульгинов, уточнив, что система уже работает в тестовом режиме. Инвестиции в проект превышают 60 миллионов рублей. Она не только будет автоматически отслеживать экологические показатели и сравнивать их с эталонными, но и в онлайн-режиме передавать данные в надзорные органы.
https://ria.ru/20240825/den_shakhtera-1967961659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абакан, черногорск, николай шульгинов, ржд, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Абакан, Черногорск, Николай Шульгинов, РЖД, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны, однако пока из-за ограничений железной дороги в восточном направлении провозить туда некоторые грузы нет возможности, сейчас над этим вопросом работает вся Россия и со временем еще больше угля поедет на восток, в том числе из Хакасии, сказал советник главы республики, экс-министр энергетики России Николай Шульгинов.
На прошедшей неделе он принял участие в торжественном мероприятии в рамках празднования Дня шахтера в столице Хакасии – Абакане
.
"Конечно, экспорт угля – это один из важнейших факторов развития не только Хакасии, но и всей нашей страны в целом. Однако тут вопрос в том, что железная дорога имеет ограничения в восточном направлении. Пока нет возможности провозить все грузы, которые страна хочет и готова поставлять на восток", – отметил Шульгинов.
Сейчас над наращиванием поставок на восток, по словам экс-министра, работает не только РЖД
.
"Это вообще одна из важнейших задач для экономики. Совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что развитие Восточного полигона железных дорог – наш приоритет", – подчеркнул он.
Николай Шульгинов напомнил, что в апреле этого года были утверждены параметры очередного, уже третьего по счету этапа модернизации Восточного полигона. К 2030 году его провозная способность должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году – до 270 миллионов тонн.
"И тогда поедут и грузы из Хакасии в том числе. Поверьте, над этим вопросом в буквальном смысле работает вся страна", – заверил советник главы республики.
Он также добавил, что касается экспортных квот для Хакасии, то это не сдерживающий фактор, а, наоборот, больше позитивный момент.
"Это гарантия того, что определенный объем будет выполнен. И мы за этот объем можем не беспокоиться, потому что показатели на контроле у президента", – подчеркнул Шульгинов.
Импортозамещение в угольной отрасли
Проблемой импортозамещения президент и правительство начали очень плотно заниматься еще до введения первых санкций, отметил Шульгинов. Это, по его словам, помогло сохранить стабильность и даже обеспечить рост промышленного производства.
"И в угольной отрасли Минэнерго
с Минпромторгом
координируют работу наших заводов для решения проблем угледобывающих предприятий, – продолжил он. – Многое сделано – и в сфере двигателестроения, и в производстве комплектующих, и кооперативные связи с китайскими предприятиями налажены".
И сами угольщики многое делают – сервисные предприятия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК
) после введения санкций освоили выпуск больше 400 наименований продукции, важной для стабильной работы техники, уточнил Шульгинов.
"Будем продолжать эту работу, нерешаемых проблем здесь нет", – добавил он.
"Вопросы экологии сегодня выходят в разряд первостепенных - это плохо и хорошо одновременно. Хорошо, потому что, когда люди начинают задумываться о повышении качества жизни, качества среды, значит, базовые потребности у них закрыты. Плохо, потому что проблема есть, и она решается на самом высоком уровне – для этого создан федеральный проект "Чистый воздух", – сказал экс-министр энергетики.
Сегодня в проект входят 43 города-участника, в том числе хакасские Абакан и Черногорск
, и целевой показатель для них – снижение выбросов вдвое к 2030 году. Только в текущем году для регионов в рамках проекта "Чистый воздух" предусмотрено 4,1 миллиарда рублей, а в будущем расходы, согласно проекту бюджета, будут расти: в 2025 году планируется инвестировать 6,5 миллиарда рублей, в 2026 году – 9,5 миллиарда рублей, уточнил Шульгинов.
Весь прошлый год правительство Хакасии совместно с главами городов-участников вело активную работу с проектным офисом "Чистого воздуха" по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, опросу жителей частного сектора и разработке комплексных планов мероприятий по снижению выбросов, добавил советник главы республики.
Комплексный план правительство Хакасии представило на предзащиту в федеральный центр в начале лета, и уже с начала следующего года начнется реализация мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, продолжил Шульгинов. Пока это финансирование не открылось, на проведение пилотных проектов в бюджете Хакасии на период до 2025 года заложено около 137 миллионов рублей.
Участие в проекте принимают крупные компании. Среди них Сибирская генерирующая компания (СГК). Ее вкладом станет система онлайн-мониторинга уходящих дымовых газов на Абаканской ТЭЦ
, сказал Шульгинов, уточнив, что система уже работает в тестовом режиме. Инвестиции в проект превышают 60 миллионов рублей. Она не только будет автоматически отслеживать экологические показатели и сравнивать их с эталонными, но и в онлайн-режиме передавать данные в надзорные органы.