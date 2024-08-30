https://ria.ru/20240830/shulginov-1969265742.html

Шульгинов: экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны

Шульгинов: экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны - РИА Новости, 30.08.2024

Шульгинов: экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны

Экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны, однако пока из-за ограничений железной дороги в восточном направлении провозить туда некоторые... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:00

2024-08-30T07:00

2024-08-30T07:00

россия

абакан

черногорск

николай шульгинов

ржд

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Экспорт угля – один из важнейших факторов развития всей страны, однако пока из-за ограничений железной дороги в восточном направлении провозить туда некоторые грузы нет возможности, сейчас над этим вопросом работает вся Россия и со временем еще больше угля поедет на восток, в том числе из Хакасии, сказал советник главы республики, экс-министр энергетики России Николай Шульгинов.На прошедшей неделе он принял участие в торжественном мероприятии в рамках празднования Дня шахтера в столице Хакасии – Абакане."Конечно, экспорт угля – это один из важнейших факторов развития не только Хакасии, но и всей нашей страны в целом. Однако тут вопрос в том, что железная дорога имеет ограничения в восточном направлении. Пока нет возможности провозить все грузы, которые страна хочет и готова поставлять на восток", – отметил Шульгинов.Сейчас над наращиванием поставок на восток, по словам экс-министра, работает не только РЖД."Это вообще одна из важнейших задач для экономики. Совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что развитие Восточного полигона железных дорог – наш приоритет", – подчеркнул он.Николай Шульгинов напомнил, что в апреле этого года были утверждены параметры очередного, уже третьего по счету этапа модернизации Восточного полигона. К 2030 году его провозная способность должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году – до 270 миллионов тонн."И тогда поедут и грузы из Хакасии в том числе. Поверьте, над этим вопросом в буквальном смысле работает вся страна", – заверил советник главы республики.Он также добавил, что касается экспортных квот для Хакасии, то это не сдерживающий фактор, а, наоборот, больше позитивный момент."Это гарантия того, что определенный объем будет выполнен. И мы за этот объем можем не беспокоиться, потому что показатели на контроле у президента", – подчеркнул Шульгинов.Импортозамещение в угольной отраслиПроблемой импортозамещения президент и правительство начали очень плотно заниматься еще до введения первых санкций, отметил Шульгинов. Это, по его словам, помогло сохранить стабильность и даже обеспечить рост промышленного производства."И в угольной отрасли Минэнерго с Минпромторгом координируют работу наших заводов для решения проблем угледобывающих предприятий, – продолжил он. – Многое сделано – и в сфере двигателестроения, и в производстве комплектующих, и кооперативные связи с китайскими предприятиями налажены".И сами угольщики многое делают – сервисные предприятия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) после введения санкций освоили выпуск больше 400 наименований продукции, важной для стабильной работы техники, уточнил Шульгинов."Будем продолжать эту работу, нерешаемых проблем здесь нет", – добавил он.Чистый воздух в городах"Вопросы экологии сегодня выходят в разряд первостепенных - это плохо и хорошо одновременно. Хорошо, потому что, когда люди начинают задумываться о повышении качества жизни, качества среды, значит, базовые потребности у них закрыты. Плохо, потому что проблема есть, и она решается на самом высоком уровне – для этого создан федеральный проект "Чистый воздух", – сказал экс-министр энергетики.Сегодня в проект входят 43 города-участника, в том числе хакасские Абакан и Черногорск, и целевой показатель для них – снижение выбросов вдвое к 2030 году. Только в текущем году для регионов в рамках проекта "Чистый воздух" предусмотрено 4,1 миллиарда рублей, а в будущем расходы, согласно проекту бюджета, будут расти: в 2025 году планируется инвестировать 6,5 миллиарда рублей, в 2026 году – 9,5 миллиарда рублей, уточнил Шульгинов.Весь прошлый год правительство Хакасии совместно с главами городов-участников вело активную работу с проектным офисом "Чистого воздуха" по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, опросу жителей частного сектора и разработке комплексных планов мероприятий по снижению выбросов, добавил советник главы республики.Комплексный план правительство Хакасии представило на предзащиту в федеральный центр в начале лета, и уже с начала следующего года начнется реализация мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, продолжил Шульгинов. Пока это финансирование не открылось, на проведение пилотных проектов в бюджете Хакасии на период до 2025 года заложено около 137 миллионов рублей.Участие в проекте принимают крупные компании. Среди них Сибирская генерирующая компания (СГК). Ее вкладом станет система онлайн-мониторинга уходящих дымовых газов на Абаканской ТЭЦ, сказал Шульгинов, уточнив, что система уже работает в тестовом режиме. Инвестиции в проект превышают 60 миллионов рублей. Она не только будет автоматически отслеживать экологические показатели и сравнивать их с эталонными, но и в онлайн-режиме передавать данные в надзорные органы.

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https://ria.ru/20240821/vlasti-1967468248.html

https://ria.ru/20240819/uglevodorody-1966991140.html

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абакан

черногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, абакан, черногорск, николай шульгинов, ржд, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)