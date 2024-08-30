https://ria.ru/20240830/sevmorput-1969363191.html

Глава Минвостокразвития рассказал о сложных проектах на Севморпути

Глава Минвостокразвития рассказал о сложных проектах на Севморпути - РИА Новости, 30.08.2024

Глава Минвостокразвития рассказал о сложных проектах на Севморпути

Некоторые крупные проекты, формирующие грузовую базу в рамках плана развития Северного морского пути, испытывают сложности, но ни один не остановлен, заявил в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T03:12

2024-08-30T03:12

2024-08-30T03:12

экономика

баренцево море

берингов пролив

европа

алексей чекунков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Некоторые крупные проекты, формирующие грузовую базу в рамках плана развития Северного морского пути, испытывают сложности, но ни один не остановлен, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Ряд крупных проектов испытывают определенные сложности, связанные с геополитической ситуацией, но ни один проект не встал на "стоп", все проекты управляют сроками реализации. Мы находимся в контакте со всеми инвесторами и видим, что некоторые компании, которые незначительно смещают план реализации проектов, на выходе стараются сделать больше, но несколько позже", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с реализацией плана развития СМП, все ли идет в графике. Он отметил, что в тех случаях, когда Минвостокразвития видит объективные вызовы, которые связаны с платежами, технологиями, доступностью кадров, в первую очередь становится на позицию инвестора и старается помочь ему. Поэтому, по словам министра, все проекты, заявленные в рамках трехсторонних соглашений между Минвостокразвития, "Росатомом" и инвесторами, находятся в стадии исполнения. "Да, по ряду проектов есть корректировки. Но, повторюсь, нет ни одного инвестора, который бы отказался от реализации проекта. Мы сделаем все, чтобы эти проекты были реализованы. Даже там, где по объективным причинам сроки незначительно сдвигаются, на будущее Севморпути, имеющего 500-летнюю историю освоения и развития, такие коррективы точно не повлияют", - добавил Чекунков. План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден правительством в августе 2022 года. Всего этот план насчитывает более 150 мероприятий с общим объемом финансирования почти 1,8 триллиона рублей. Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России.

https://ria.ru/20240819/patrushev-1967126655.html

https://ria.ru/20240821/mishustin-1967514439.html

баренцево море

берингов пролив

европа

россия

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экономика, баренцево море, берингов пролив, европа, алексей чекунков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия