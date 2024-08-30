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В Севастополе задержали организаторов нелегальной миграции - РИА Новости, 30.08.2024
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11:52 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/sevastopol-1969423033.html
В Севастополе задержали организаторов нелегальной миграции
В Севастополе задержали организаторов нелегальной миграции - РИА Новости, 30.08.2024
В Севастополе задержали организаторов нелегальной миграции
Сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали в Севастополе организаторов нелегальной миграции на полуостров, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:52
2024-08-30T11:52
происшествия
россия
севастополь
бахчисарай (крым)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали в Севастополе организаторов нелегальной миграции на полуостров, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. По данным ФСБ, гражданин одной из среднеазиатских республик прибыл в Севастополь и организовал канал незаконной миграции иностранцев в Крым. Он находил мигрантов без необходимых для пребывания в России документов и передавал их своему пособнику - 33-летнему гражданину России, который являлся прорабом на строительстве частного дома в Бахчисарае. Тот обеспечивал иностранцев оплачиваемой работой и размещал в бытовках на стройке. Уточняется, что знакомая женщина организатора схемы регистрировала мигрантов по месту своего жительства - садовом товариществе "Строитель-3". Она готовила фиктивные бланки уведомлений о прибытии иностранцев и подавала их в севастопольскую полицию. Фактически мигранты там не проживали. В отношении организатора схемы возбуждены уголовные дела по ч. 4, 5 – ст. 322.3 УК РФ (Подстрекательство и пособничество в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ), а также по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). По этой же статье возбуждено дело в отношении прораба. Подельникам грозит до семи лет лишения свободы, отметили в ведомстве. В отношении женщины, регистрировавшей иностранцев в своем частном доме полиция возбудила уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20240829/aksenov-1969227674.html
https://ria.ru/20240830/migranty-1969370281.html
россия
севастополь
бахчисарай (крым)
республика крым
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происшествия, россия, севастополь, бахчисарай (крым), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Происшествия, Россия, Севастополь, Бахчисарай (Крым), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
В Севастополе задержали организаторов нелегальной миграции

ФСБ: в Севастополе задержали организаторов нелегальной миграции в Крым

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали в Севастополе организаторов нелегальной миграции на полуостров, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
По данным ФСБ, гражданин одной из среднеазиатских республик прибыл в Севастополь и организовал канал незаконной миграции иностранцев в Крым. Он находил мигрантов без необходимых для пребывания в России документов и передавал их своему пособнику - 33-летнему гражданину России, который являлся прорабом на строительстве частного дома в Бахчисарае. Тот обеспечивал иностранцев оплачиваемой работой и размещал в бытовках на стройке.
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Уточняется, что знакомая женщина организатора схемы регистрировала мигрантов по месту своего жительства - садовом товариществе "Строитель-3". Она готовила фиктивные бланки уведомлений о прибытии иностранцев и подавала их в севастопольскую полицию. Фактически мигранты там не проживали.
В отношении организатора схемы возбуждены уголовные дела по ч. 4, 5 – ст. 322.3 УК РФ (Подстрекательство и пособничество в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ), а также по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). По этой же статье возбуждено дело в отношении прораба. Подельникам грозит до семи лет лишения свободы, отметили в ведомстве.
В отношении женщины, регистрировавшей иностранцев в своем частном доме полиция возбудила уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы.
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ПроисшествияРоссияСевастопольБахчисарай (Крым)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Крым
 
 
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