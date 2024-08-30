https://ria.ru/20240830/sela-1969505164.html
Российские войска освободили села в ЛНР и Харьковской области
Российские войска освободили села в ЛНР и Харьковской области - РИА Новости, 30.08.2024
Российские войска освободили села в ЛНР и Харьковской области
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила населённые пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области, сообщило в пятницу... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:09
2024-08-30T15:09
2024-08-30T15:47
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила населённые пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 24 по 30 августа.Отмечается, что группировка нанесла поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*, а также отразила 34 контратаки штурмовых групп ВСУ."Противник потерял свыше 3450 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три американских бронетранспортера М113 производства США, 51 автомобиль", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы группировкой "Запад" были поражены пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров западного производства.Также уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 полевых складов боеприпасов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска освободили села в ЛНР и Харьковской области
ВС РФ освободили Стельмаховку в ЛНР и Синьковку в Харьковской области