https://ria.ru/20240830/sela-1969505164.html

Российские войска освободили села в ЛНР и Харьковской области

Российские войска освободили села в ЛНР и Харьковской области - РИА Новости, 30.08.2024

Российские войска освободили села в ЛНР и Харьковской области

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила населённые пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области, сообщило в пятницу... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:09

2024-08-30T15:09

2024-08-30T15:47

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила населённые пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 24 по 30 августа.Отмечается, что группировка нанесла поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*, а также отразила 34 контратаки штурмовых групп ВСУ."Противник потерял свыше 3450 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три американских бронетранспортера М113 производства США, 51 автомобиль", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы группировкой "Запад" были поражены пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров западного производства.Также уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 полевых складов боеприпасов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

харьковская область

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харьковская область, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность