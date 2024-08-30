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В Вологде самолет с пассажирами приземлился с неисправностью шасси

В Вологде самолет с пассажирами приземлился с неисправностью шасси - РИА Новости, 30.08.2024

В Вологде самолет с пассажирами приземлился с неисправностью шасси

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в аэропорту Вологды, где после приземления самолета Як-40 с пассажирами на борту специалисты... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:00

2024-08-30T15:00

2024-08-30T15:29

происшествия

авто

вологда

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

як-40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в аэропорту Вологды, где после приземления самолета Як-40 с пассажирами на борту специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "29 августа 2024 года после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда с 28 пассажирами на борту специалисты аэродромной службы выявили неисправность левой основной стойки шасси. Пробег воздушного судна завершен в пределах взлетно-посадочной полосы. Пассажиры благополучно высажены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Самолет был отбуксирован, аэропорт работал в штатном режиме. "Вологодская транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html

вологда

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происшествия, авто, вологда, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, як-40