В Вологде самолет с пассажирами приземлился с неисправностью шасси
В Вологде начали проверку после приземления Як-40 с неисправной стойкой шасси
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси
Место происшествия, где после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в аэропорту Вологды, где после приземления самолета Як-40 с пассажирами на борту специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"29 августа 2024 года после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда с 28 пассажирами на борту специалисты аэродромной службы выявили неисправность левой основной стойки шасси. Пробег воздушного судна завершен в пределах взлетно-посадочной полосы. Пассажиры благополучно высажены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси
Место происшествия, где после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси
Самолет был отбуксирован, аэропорт работал в штатном режиме.
"Вологодская транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщает ведомство.
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