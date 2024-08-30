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В Вологде самолет с пассажирами приземлился с неисправностью шасси - РИА Новости, 30.08.2024
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15:00 30.08.2024 (обновлено: 15:29 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/samolet-1969501994.html
В Вологде самолет с пассажирами приземлился с неисправностью шасси
В Вологде самолет с пассажирами приземлился с неисправностью шасси - РИА Новости, 30.08.2024
В Вологде самолет с пассажирами приземлился с неисправностью шасси
Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в аэропорту Вологды, где после приземления самолета Як-40 с пассажирами на борту специалисты... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:00
2024-08-30T15:29
происшествия
авто
вологда
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
як-40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в аэропорту Вологды, где после приземления самолета Як-40 с пассажирами на борту специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "29 августа 2024 года после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда с 28 пассажирами на борту специалисты аэродромной службы выявили неисправность левой основной стойки шасси. Пробег воздушного судна завершен в пределах взлетно-посадочной полосы. Пассажиры благополучно высажены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Самолет был отбуксирован, аэропорт работал в штатном режиме. "Вологодская транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщает ведомство.
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происшествия, авто, вологда, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, як-40
Происшествия, Авто, Вологда, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура, Як-40
В Вологде самолет с пассажирами приземлился с неисправностью шасси

В Вологде начали проверку после приземления Як-40 с неисправной стойкой шасси

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси
Место происшествия, где после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Место происшествия, где после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в аэропорту Вологды, где после приземления самолета Як-40 с пассажирами на борту специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"29 августа 2024 года после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда с 28 пассажирами на борту специалисты аэродромной службы выявили неисправность левой основной стойки шасси. Пробег воздушного судна завершен в пределах взлетно-посадочной полосы. Пассажиры благополучно высажены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси
Место происшествия, где после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Место происшествия, где после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург - Вологда специалисты аэродромной службы выявили неисправность стойки шасси
Самолет был отбуксирован, аэропорт работал в штатном режиме.
"Вологодская транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщает ведомство.
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ПроисшествияАвтоВологдаСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратураЯк-40
 
 
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