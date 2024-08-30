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В Сочи самолет вернулся на стоянку из-за стюарда, вывихнувшего плечо
В Сочи самолет вернулся на стоянку из-за стюарда, вывихнувшего плечо - РИА Новости, 30.08.2024
В Сочи самолет вернулся на стоянку из-за стюарда, вывихнувшего плечо
Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Казань вернулся на стоянку вылета из-за стюарда, вывихнувшего плечо во время инструктажа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:43
2024-08-30T11:43
2024-08-30T11:45
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Казань вернулся на стоянку вылета из-за стюарда, вывихнувшего плечо во время инструктажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. По данным пресс-службы авиакомпании, инцидент случился в четверг. Старший бортпроводник перед полетом показывал аварийно-спасательное оборудование. "Сотрудник во время демонстрации жилета сильно махнул рукой, когда пытался его поправить... у него "вылетел" левый плечевой сустав – последствие давней травмы. Бортпроводник почувствовал резкую боль, показ прекратили и вызвали "скорую", – сказала собеседница агентства. Самолет, в котором было 163 пассажира, вернулся на стоянку, старшего бортпроводника отвезли в больницу. После замены сотрудника Airbus вылетел с задержкой на час, пояснили в "Уральских авиалиниях".
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происшествия, сочи, казань, уральские авиалинии, airbus
Происшествия, Сочи, Казань, Уральские авиалинии, Airbus
В Сочи самолет вернулся на стоянку из-за стюарда, вывихнувшего плечо
Борт "Уральских авиалиний" из Сочи задержали из-за стюарда, вывихнувшего плечо