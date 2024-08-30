https://ria.ru/20240830/samolet-1969418544.html

В Сочи самолет вернулся на стоянку из-за стюарда, вывихнувшего плечо

В Сочи самолет вернулся на стоянку из-за стюарда, вывихнувшего плечо - РИА Новости, 30.08.2024

В Сочи самолет вернулся на стоянку из-за стюарда, вывихнувшего плечо

Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Казань вернулся на стоянку вылета из-за стюарда, вывихнувшего плечо во время инструктажа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:43

2024-08-30T11:43

2024-08-30T11:45

происшествия

сочи

казань

уральские авиалинии

airbus

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Казань вернулся на стоянку вылета из-за стюарда, вывихнувшего плечо во время инструктажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. По данным пресс-службы авиакомпании, инцидент случился в четверг. Старший бортпроводник перед полетом показывал аварийно-спасательное оборудование. "Сотрудник во время демонстрации жилета сильно махнул рукой, когда пытался его поправить... у него "вылетел" левый плечевой сустав – последствие давней травмы. Бортпроводник почувствовал резкую боль, показ прекратили и вызвали "скорую", – сказала собеседница агентства. Самолет, в котором было 163 пассажира, вернулся на стоянку, старшего бортпроводника отвезли в больницу. После замены сотрудника Airbus вылетел с задержкой на час, пояснили в "Уральских авиалиниях".

https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html

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происшествия, сочи, казань, уральские авиалинии, airbus