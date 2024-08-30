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Сакс назвал вылазку ВСУ в Курскую область бессмысленной - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/saks-1969608766.html
Сакс назвал вылазку ВСУ в Курскую область бессмысленной
Сакс назвал вылазку ВСУ в Курскую область бессмысленной - РИА Новости, 30.08.2024
Сакс назвал вылазку ВСУ в Курскую область бессмысленной
Украина проигрывает России на поле боя, а рейд ВСУ в Курскую область лишен всякого смысла с военной точки зрения, заявил известный американский экономист и... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:45
2024-08-30T22:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
владимир путин
такер карлсон
джо байден
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09abef8832d341981bca4ed9a4973339.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Украина проигрывает России на поле боя, а рейд ВСУ в Курскую область лишен всякого смысла с военной точки зрения, заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Украина проигрывает войну на поле боя. Это основное", - сказал Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Комментируя вторжение ВСУ в Курскую область, Сакс отметил бессмысленность этого преступного шага киевского режима с военной точки зрения. "Это военная бессмыслица", - сказал он. По его словам, ВСУ не хватает людей и вооружений, систем ПВО. Как отметил Сакс, Россия неоднократно объявляла о готовности к переговорам, но "Запад считает, что победит". "Это продолжается, потому что на Западе никто не хочет брать ответственность за завершение (конфликта - ред.)", - сказал Сакс. Он считает, что США управляются "на автопилоте", поскольку президент Джо Байден руководить не может, это приводит к отсутствию контактов между Москвой и Вашингтоном, что могло бы привести к завершению конфликта. "Войну спровоцировали США своими целями по расширению НАТО. И нужен президент, который это понимает. Понимает основные моменты и почему нынешнее направление так ошибочно", - сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, курская область, владимир путин, такер карлсон, джо байден, вооруженные силы украины, нато, колумбийский университет
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Такер Карлсон, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Колумбийский университет
Сакс назвал вылазку ВСУ в Курскую область бессмысленной

Сакс: Киев проигрывает, террористическая вылазка в Курскую область бессмысленна

© AP PhotoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo
Украинский военный. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Украина проигрывает России на поле боя, а рейд ВСУ в Курскую область лишен всякого смысла с военной точки зрения, заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Украина проигрывает войну на поле боя. Это основное", - сказал Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
Комментируя вторжение ВСУ в Курскую область, Сакс отметил бессмысленность этого преступного шага киевского режима с военной точки зрения. "Это военная бессмыслица", - сказал он.
По его словам, ВСУ не хватает людей и вооружений, систем ПВО. Как отметил Сакс, Россия неоднократно объявляла о готовности к переговорам, но "Запад считает, что победит". "Это продолжается, потому что на Западе никто не хочет брать ответственность за завершение (конфликта - ред.)", - сказал Сакс.
Он считает, что США управляются "на автопилоте", поскольку президент Джо Байден руководить не может, это приводит к отсутствию контактов между Москвой и Вашингтоном, что могло бы привести к завершению конфликта. "Войну спровоцировали США своими целями по расширению НАТО. И нужен президент, который это понимает. Понимает основные моменты и почему нынешнее направление так ошибочно", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинТакер КарлсонДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОКолумбийский университет
 
 
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