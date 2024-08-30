https://ria.ru/20240830/rut-1969449535.html

Замдиректора юридического института РУТ (МИИТ) отправили в СИЗО

Замдиректора юридического института РУТ (МИИТ) отправили в СИЗО - РИА Новости, 30.08.2024

Замдиректора юридического института РУТ (МИИТ) отправили в СИЗО

Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя директора по учебно-методической работе юридического института РУТ (МИИТ) по делу о получении взятки в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:17

2024-08-30T13:17

2024-08-30T13:17

происшествия

москва

взятка

дорогомиловский суд г. москвы

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя директора по учебно-методической работе юридического института РУТ (МИИТ) по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора института по учебно-методической работе "РУТ" (МИИТ) Филипповой Марианны Юрьевны, на срок 1 месяц 24 суток, то есть до 22 октября 2024 года", - заявил РИА Новости в суде. Как указано на сайте института, Филиппова является кандидатом юридических наук и доцентом. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Подробности дела в суде не раскрыли.

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, москва, взятка, дорогомиловский суд г. москвы