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На Южнодонецком направлении уничтожили колонну техники ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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На Южнодонецком направлении уничтожили колонну техники ВСУ
На Южнодонецком направлении уничтожили колонну техники ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
На Южнодонецком направлении уничтожили колонну техники ВСУ
Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Восток" уничтожили колонну техники ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:10
2024-08-30T05:10
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Восток" уничтожили колонну техники ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" подразделений реактивной артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удар по выявленной разведкой колонне техники ВСУ, выдвигавшейся в направлении линии боевого соприкосновения, на южнодонецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожение техники противника было подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата. В российском военном ведомстве рассказали, что расчеты "Торнадо-Г" оказывают огневую поддержку продвигающимся вперёд штурмовым подразделениям, уничтожают живую силу, технику и другие цели в глубине обороны противника. "Торнадо-Г" - модернизированная РСЗО, которая отличается от "Града" более совершенной системой управления огнём со спутниковой навигацией и компьютером расчёта баллистических показателей. Её расчёт может наводиться на координаты цели в автоматическом режиме. "У него есть компьютер, система автоматического наведения и управления огнем. Можно наводиться, не выходя из машины, что облегчает работу", - рассказал командир боевой машины с позывным "Кощей". Модифицированные снаряды уничтожают цели на расстоянии до 40 километров, но артиллеристы стараются подъезжать намного ближе к цели, чтобы наносить удары наверняка. Как указывает МО РФ, в последнее время ответный огонь противник открывает все реже. Военнослужащие расчётов предполагают, что это связано с тем, что ВСУ ежедневно сдают на южнодонецком направлении свои позиции и не успевают занять новые для контрбатарейной стрельбы.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
На Южнодонецком направлении уничтожили колонну техники ВСУ

Расчеты "Торнадо-Г" уничтожили колонну техники ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Восток" уничтожили колонну техники ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" подразделений реактивной артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удар по выявленной разведкой колонне техники ВСУ, выдвигавшейся в направлении линии боевого соприкосновения, на южнодонецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уничтожение техники противника было подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата.
В российском военном ведомстве рассказали, что расчеты "Торнадо-Г" оказывают огневую поддержку продвигающимся вперёд штурмовым подразделениям, уничтожают живую силу, технику и другие цели в глубине обороны противника.
"Торнадо-Г" - модернизированная РСЗО, которая отличается от "Града" более совершенной системой управления огнём со спутниковой навигацией и компьютером расчёта баллистических показателей. Её расчёт может наводиться на координаты цели в автоматическом режиме.
"У него есть компьютер, система автоматического наведения и управления огнем. Можно наводиться, не выходя из машины, что облегчает работу", - рассказал командир боевой машины с позывным "Кощей".
Модифицированные снаряды уничтожают цели на расстоянии до 40 километров, но артиллеристы стараются подъезжать намного ближе к цели, чтобы наносить удары наверняка. Как указывает МО РФ, в последнее время ответный огонь противник открывает все реже. Военнослужащие расчётов предполагают, что это связано с тем, что ВСУ ежедневно сдают на южнодонецком направлении свои позиции и не успевают занять новые для контрбатарейной стрельбы.
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