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На Южнодонецком направлении уничтожили колонну техники ВСУ

На Южнодонецком направлении уничтожили колонну техники ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

На Южнодонецком направлении уничтожили колонну техники ВСУ

Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Восток" уничтожили колонну техники ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:10

2024-08-30T05:10

2024-08-30T05:10

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Восток" уничтожили колонну техники ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" подразделений реактивной артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удар по выявленной разведкой колонне техники ВСУ, выдвигавшейся в направлении линии боевого соприкосновения, на южнодонецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожение техники противника было подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата. В российском военном ведомстве рассказали, что расчеты "Торнадо-Г" оказывают огневую поддержку продвигающимся вперёд штурмовым подразделениям, уничтожают живую силу, технику и другие цели в глубине обороны противника. "Торнадо-Г" - модернизированная РСЗО, которая отличается от "Града" более совершенной системой управления огнём со спутниковой навигацией и компьютером расчёта баллистических показателей. Её расчёт может наводиться на координаты цели в автоматическом режиме. "У него есть компьютер, система автоматического наведения и управления огнем. Можно наводиться, не выходя из машины, что облегчает работу", - рассказал командир боевой машины с позывным "Кощей". Модифицированные снаряды уничтожают цели на расстоянии до 40 километров, но артиллеристы стараются подъезжать намного ближе к цели, чтобы наносить удары наверняка. Как указывает МО РФ, в последнее время ответный огонь противник открывает все реже. Военнослужащие расчётов предполагают, что это связано с тем, что ВСУ ежедневно сдают на южнодонецком направлении свои позиции и не успевают занять новые для контрбатарейной стрельбы.

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