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Артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:03 30.08.2024 (обновлено: 11:56 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/rszo-1969362427.html
Артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ под Купянском
Артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.08.2024
Артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ под Купянском
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T03:03
2024-08-30T11:56
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. В четверг в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в ЛНР. "В ходе выполнения крайней поставленной задачи расчеты РСЗО "Град" артиллерийского подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в МО. Уточняется, что артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят удар по противнику.
https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ под Купянском

МО: расчеты РСЗО "Град" уничтожили технику и группу пехоты ВСУ под Купянском

© Минобороны РоссииРасчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта
Расчеты реактивных систем залпового огня Град российской группировки войск Запад уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Минобороны России
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В четверг в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в ЛНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Вчера, 01:23
"В ходе выполнения крайней поставленной задачи расчеты РСЗО "Град" артиллерийского подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в МО.
Уточняется, что артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят удар по противнику.
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