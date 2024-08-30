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Артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ под Купянском

Артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.08.2024

Артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ под Купянском

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T03:03

2024-08-30T03:03

2024-08-30T11:56

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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. В четверг в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в ЛНР. "В ходе выполнения крайней поставленной задачи расчеты РСЗО "Град" артиллерийского подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в МО. Уточняется, что артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят удар по противнику.

https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность