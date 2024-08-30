https://ria.ru/20240830/rspp-1969570081.html

РСПП: БРИКС готово говорить о климате на языке экономики, а не политики

РСПП: БРИКС готово говорить о климате на языке экономики, а не политики - РИА Новости, 30.08.2024

РСПП: БРИКС готово говорить о климате на языке экономики, а не политики

Страны БРИКС готовы обсуждать климатическую повестку на языке экономики, а не политики, заявил в ходе форума "Климатическая повестка БРИКС в современных... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:31

2024-08-30T18:31

2024-08-30T18:31

российская академия наук

брикс

российский союз промышленников и предпринимателей

москва

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Страны БРИКС готовы обсуждать климатическую повестку на языке экономики, а не политики, заявил в ходе форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб.Он отметил, что бизнес активно выступал за реализацию механизмов шестой статьи Парижского соглашения по климату, так как торговля и обмен результатами климатических проектов в рамках обязательных систем выглядели бы более предсказуемыми."Поэтому вызывает искреннее ощущение несправедливости такое "читерство", когда пытаются подменять формулировки, чтобы не дать возможность эффективным проектам на этот рынок проникать", – говорит Твердохлеб.Статья 6 Парижского соглашения по климату предусматривает возможность для стран инвестировать в действия по сокращению эмиссий за пределами своих границ, сотрудничать в реализации климатических проектов и торговать результатами их реализации.По словам спикера, исходя из этого, он скорее оптимистичен в отношении взаимодействия в рамках стран БРИКС, "потому что, по опыту, в этом объединении больше экономической внятности, они готовы разговаривать на неполитизированном языке".Кроме того, он добавил, что взаимодействие стран в рамках БРИКС по климатической политике подразумевает не только сближение углеродных рынков, но и формирование единой позиции по ключевым вопросам международной климатической повестки."Взаимодействие в рамках БРИКС по климатической политике, которое сейчас начинает активно разворачиваться, в том числе благодаря российскому председательству – не только про сближение углеродных рынков, что само по себе очень важно, но это про формирование общих, здравых позиций по ключевым вопросам международной климатической повестки: в отношении трансграничных налогов, механизмов статьи 6 Парижского соглашения", – сказал Твердохлеб.По его мнению, перспектива такого типа интеграции очень большая.Твердохлеб подчеркнул, что через взаимодействие в таких форматах как БРИКС получится отойти от "давно написанной методички" и начать делать то, что действительно помогает в достижении глобальных целей в области климата.В ходе форума выступил также директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв."Мы должны сделать так, чтобы климатическая повестка стала еще одним вектором развития нашей экономики – это возможно", – сказал он, комментируя климатическую повестку применительно к российской экономике.Он отметил, что изменение климата на некоторые сектора экономики влияет положительно."Задача состоит в том, чтобы бизнес, государство и экспертное сообщество договорились, и тогда можно выстраивать такие меры экономической политики, которые будут наиболее эффективны, будут приводить не к потерям одного сектора за счет другого, а к тому, что мы будет иметь общий рост экономики и дополнительные факторы управления экономическим ростом в нашей стране", – сказал Широв.Форум "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" проходит в Москве с 29 по 30 августа. Его организатором выступает министерство экономического развития Российской Федерации.

https://ria.ru/20240829/rynok-1969332040.html

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российская академия наук, брикс, российский союз промышленников и предпринимателей, москва