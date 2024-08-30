https://ria.ru/20240830/rosobrnadzor-1969525613.html

Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы

Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы - РИА Новости, 30.08.2024

Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы

Рособрнадзор не поддержал идею проводить государственную итоговую аттестацию для не поступающих в вузы выпускников 11 классов в другой форме, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:57

2024-08-30T15:57

2024-08-30T15:59

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947824215_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_2b5de901badc828a4a182a5c6e3e9ce7.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рособрнадзор не поддержал идею проводить государственную итоговую аттестацию для не поступающих в вузы выпускников 11 классов в другой форме, сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский "Еще один момент дискуссионный, который мы уже три года обсуждаем - это возможность проходить экзамены в другой форме тем детям, которые не планируют поступать в вузы. Большинство в работе нашей группы склонилось к тому, чтобы не делить детей в 11 классе на разные когорты, делая для них разные модели экзаменов и государственной итоговой аттестации", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Он отметил, что дети, которые будут изначально понимать, что им не надо сдавать ЕГЭ, будут демотивированы к ЕГЭ. Это может также нанести вред образовательному процессу других детей, которые пойдут сдавать экзамены.

https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969522015.html

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2024

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование