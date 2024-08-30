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Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы - РИА Новости, 30.08.2024
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15:57 30.08.2024 (обновлено: 15:59 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/rosobrnadzor-1969525613.html
Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы
Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы - РИА Новости, 30.08.2024
Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы
Рособрнадзор не поддержал идею проводить государственную итоговую аттестацию для не поступающих в вузы выпускников 11 классов в другой форме, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:57
2024-08-30T15:59
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рособрнадзор не поддержал идею проводить государственную итоговую аттестацию для не поступающих в вузы выпускников 11 классов в другой форме, сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский "Еще один момент дискуссионный, который мы уже три года обсуждаем - это возможность проходить экзамены в другой форме тем детям, которые не планируют поступать в вузы. Большинство в работе нашей группы склонилось к тому, чтобы не делить детей в 11 классе на разные когорты, делая для них разные модели экзаменов и государственной итоговой аттестации", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Он отметил, что дети, которые будут изначально понимать, что им не надо сдавать ЕГЭ, будут демотивированы к ЕГЭ. Это может также нанести вред образовательному процессу других детей, которые пойдут сдавать экзамены.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы

Рособрнадзор не поддержал идею проводить ЕГЭ для не поступающих в вузы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сдача единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рособрнадзор не поддержал идею проводить государственную итоговую аттестацию для не поступающих в вузы выпускников 11 классов в другой форме, сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский
"Еще один момент дискуссионный, который мы уже три года обсуждаем - это возможность проходить экзамены в другой форме тем детям, которые не планируют поступать в вузы. Большинство в работе нашей группы склонилось к тому, чтобы не делить детей в 11 классе на разные когорты, делая для них разные модели экзаменов и государственной итоговой аттестации", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Он отметил, что дети, которые будут изначально понимать, что им не надо сдавать ЕГЭ, будут демотивированы к ЕГЭ. Это может также нанести вред образовательному процессу других детей, которые пойдут сдавать экзамены.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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