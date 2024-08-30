https://ria.ru/20240830/rosobrnadzor-1969525613.html
Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы
Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы - РИА Новости, 30.08.2024
Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы
Рособрнадзор не поддержал идею проводить государственную итоговую аттестацию для не поступающих в вузы выпускников 11 классов в другой форме, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:57
2024-08-30T15:57
2024-08-30T15:59
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947824215_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_2b5de901badc828a4a182a5c6e3e9ce7.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рособрнадзор не поддержал идею проводить государственную итоговую аттестацию для не поступающих в вузы выпускников 11 классов в другой форме, сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский "Еще один момент дискуссионный, который мы уже три года обсуждаем - это возможность проходить экзамены в другой форме тем детям, которые не планируют поступать в вузы. Большинство в работе нашей группы склонилось к тому, чтобы не делить детей в 11 классе на разные когорты, делая для них разные модели экзаменов и государственной итоговой аттестации", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Он отметил, что дети, которые будут изначально понимать, что им не надо сдавать ЕГЭ, будут демотивированы к ЕГЭ. Это может также нанести вред образовательному процессу других детей, которые пойдут сдавать экзамены.
https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969522015.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947824215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da12677a03af04a4ed0a0966b50177cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор прокомментировал идею проведения ЕГЭ для не поступающих в вузы
Рособрнадзор не поддержал идею проводить ЕГЭ для не поступающих в вузы
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рособрнадзор не поддержал идею проводить государственную итоговую аттестацию для не поступающих в вузы выпускников 11 классов в другой форме, сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский
"Еще один момент дискуссионный, который мы уже три года обсуждаем - это возможность проходить экзамены в другой форме тем детям, которые не планируют поступать в вузы. Большинство в работе нашей группы склонилось к тому, чтобы не делить детей в 11 классе на разные когорты, делая для них разные модели экзаменов и государственной итоговой аттестации", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Он отметил, что дети, которые будут изначально понимать, что им не надо сдавать ЕГЭ, будут демотивированы к ЕГЭ. Это может также нанести вред образовательному процессу других детей, которые пойдут сдавать экзамены.