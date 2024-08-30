https://ria.ru/20240830/rogov-1969555328.html
ВСУ затапливают шахты, отступая на Донбассе, заявил Рогов
ВСУ затапливают шахты, отступая на Донбассе, заявил Рогов - РИА Новости, 30.08.2024
ВСУ затапливают шахты, отступая на Донбассе, заявил Рогов
Украинские войска, отступая на Донбассе, массово затапливают шахты, применяя практику немецких фашистов, рассказал РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:31
2024-08-30T17:31
2024-08-30T17:31
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска, отступая на Донбассе, массово затапливают шахты, применяя практику немецких фашистов, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступают подтвержденные данные, что украинские боевики, отступая на Донбассе, массово затапливают на ранее подконтрольных им территориях шахты, причем сами это публично признают. Это полная калька действий нацистов конца лета 1943 года, когда они оставляли советский Донбасс", - сказал Рогов. По его словам, в советское время была учреждена медаль за восстановление угольных шахт Донбасса в послевоенные годы. "Уверен, что аналогичная медаль должна быть учреждена и после нашей победы над современными нацистами", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ затапливают шахты, отступая на Донбассе, заявил Рогов
Рогов: украинские войска, отступая на Донбассе, массово затапливают шахты
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска, отступая на Донбассе, массово затапливают шахты, применяя практику немецких фашистов, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Поступают подтвержденные данные, что украинские боевики, отступая на Донбассе, массово затапливают на ранее подконтрольных им территориях шахты, причем сами это публично признают. Это полная калька действий нацистов конца лета 1943 года, когда они оставляли советский Донбасс", - сказал Рогов.
По его словам, в советское время была учреждена медаль за восстановление угольных шахт Донбасса в послевоенные годы.
"Уверен, что аналогичная медаль должна быть учреждена и после нашей победы над современными нацистами", - сказал Рогов.