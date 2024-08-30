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ВСУ затапливают шахты, отступая на Донбассе, заявил Рогов - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/rogov-1969555328.html
ВСУ затапливают шахты, отступая на Донбассе, заявил Рогов
ВСУ затапливают шахты, отступая на Донбассе, заявил Рогов - РИА Новости, 30.08.2024
ВСУ затапливают шахты, отступая на Донбассе, заявил Рогов
Украинские войска, отступая на Донбассе, массово затапливают шахты, применяя практику немецких фашистов, рассказал РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:31
2024-08-30T17:31
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска, отступая на Донбассе, массово затапливают шахты, применяя практику немецких фашистов, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступают подтвержденные данные, что украинские боевики, отступая на Донбассе, массово затапливают на ранее подконтрольных им территориях шахты, причем сами это публично признают. Это полная калька действий нацистов конца лета 1943 года, когда они оставляли советский Донбасс", - сказал Рогов. По его словам, в советское время была учреждена медаль за восстановление угольных шахт Донбасса в послевоенные годы. "Уверен, что аналогичная медаль должна быть учреждена и после нашей победы над современными нацистами", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ затапливают шахты, отступая на Донбассе, заявил Рогов

Рогов: украинские войска, отступая на Донбассе, массово затапливают шахты

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска, отступая на Донбассе, массово затапливают шахты, применяя практику немецких фашистов, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Поступают подтвержденные данные, что украинские боевики, отступая на Донбассе, массово затапливают на ранее подконтрольных им территориях шахты, причем сами это публично признают. Это полная калька действий нацистов конца лета 1943 года, когда они оставляли советский Донбасс", - сказал Рогов.
По его словам, в советское время была учреждена медаль за восстановление угольных шахт Донбасса в послевоенные годы.
"Уверен, что аналогичная медаль должна быть учреждена и после нашей победы над современными нацистами", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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