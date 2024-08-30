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Рогов призвал ВСУ продолжить сбивать истребители F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/rogov-1969429986.html
Рогов призвал ВСУ продолжить сбивать истребители F-16
Рогов призвал ВСУ продолжить сбивать истребители F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
Рогов призвал ВСУ продолжить сбивать истребители F-16
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:09
2024-08-30T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал украинских военных продолжить сбивать американские истребители F-16, переданные Киеву. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". "Начало уничтожения американских F-16 на территории, подконтрольной режиму Зеленского, положено. Думаю, что ВСУ не стоит останавливаться на достигнутом, и в самую пору продолжить сбивать американские истребители. Это станет символичным актом освобождения страны от оккупации со стороны Запада и прежде всего - США", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, символично, что американский истребитель был сбит американской ракетой. "История так и не научила американцев главному, что кто к нам с мечом придет, от него же и погибнет. А всушникам хочу напомнить, что премия в 15 миллионов рублей за сбитый F-16 положена только действующим военнослужащим ВС РФ. Поэтому пусть они переходят на сторону правды и помогают нам в составе русской армии освобождать родные южнорусские земли от нацистской оккупации", - сказал Рогов. Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
https://ria.ru/20240829/f-16-1969351566.html
https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html
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в мире, украина, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, F-16
Рогов призвал ВСУ продолжить сбивать истребители F-16

Член ОП Рогов призвал ВСУ продолжить сбивать американские истребители F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал украинских военных продолжить сбивать американские истребители F-16, переданные Киеву.
Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
29 августа, 23:33
"Начало уничтожения американских F-16 на территории, подконтрольной режиму Зеленского, положено. Думаю, что ВСУ не стоит останавливаться на достигнутом, и в самую пору продолжить сбивать американские истребители. Это станет символичным актом освобождения страны от оккупации со стороны Запада и прежде всего - США", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, символично, что американский истребитель был сбит американской ракетой.
«
"История так и не научила американцев главному, что кто к нам с мечом придет, от него же и погибнет. А всушникам хочу напомнить, что премия в 15 миллионов рублей за сбитый F-16 положена только действующим военнослужащим ВС РФ. Поэтому пусть они переходят на сторону правды и помогают нам в составе русской армии освобождать родные южнорусские земли от нацистской оккупации", - сказал Рогов.
Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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12 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир РоговВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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