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В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой

В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой - РИА Новости, 30.08.2024

В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой

Восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону, ребенок госпитализирован с ожогами, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:54

2024-08-30T14:54

2024-08-30T14:57

происшествия

жкх

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону, ребенок госпитализирован с ожогами, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. "По предварительным данным, 27 августа малолетний мальчик, находясь на участке местности, расположенном вблизи многоквартирного жилого дома по улице Передовая в Ростове-на-Дону, провалился в грунтовую яму, наполненную горячей водой, образовавшейся в результате прорыва трубы с горячим водоснабжением", - сказал он. Ребенка госпитализировали с ожогами конечностей 1-2 степени. Следствие организовало проверку, ход и результаты которой взяты прокуратурой региона на контроль.

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, ростов-на-дону, россия, ростовская область