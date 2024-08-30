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В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой
В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой - РИА Новости, 30.08.2024
В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой
Восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону, ребенок госпитализирован с ожогами, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:54
2024-08-30T14:54
2024-08-30T14:57
происшествия
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ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону, ребенок госпитализирован с ожогами, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. "По предварительным данным, 27 августа малолетний мальчик, находясь на участке местности, расположенном вблизи многоквартирного жилого дома по улице Передовая в Ростове-на-Дону, провалился в грунтовую яму, наполненную горячей водой, образовавшейся в результате прорыва трубы с горячим водоснабжением", - сказал он. Ребенка госпитализировали с ожогами конечностей 1-2 степени. Следствие организовало проверку, ход и результаты которой взяты прокуратурой региона на контроль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, ЖКХ, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой
В Ростове-на-Дону 8-летний мальчик упал в яму с горячей водой и получил ожоги
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону, ребенок госпитализирован с ожогами, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
"По предварительным данным, 27 августа малолетний мальчик, находясь на участке местности, расположенном вблизи многоквартирного жилого дома по улице Передовая в Ростове-на-Дону, провалился в грунтовую яму, наполненную горячей водой, образовавшейся в результате прорыва трубы с горячим водоснабжением", - сказал он.
Ребенка госпитализировали с ожогами конечностей 1-2 степени.
Следствие организовало проверку, ход и результаты которой взяты прокуратурой региона на контроль.