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В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой - РИА Новости, 30.08.2024
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14:54 30.08.2024 (обновлено: 14:57 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/rebenok-1969499390.html
В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой
В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой - РИА Новости, 30.08.2024
В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой
Восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону, ребенок госпитализирован с ожогами, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:54
2024-08-30T14:57
происшествия
жкх
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону, ребенок госпитализирован с ожогами, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. "По предварительным данным, 27 августа малолетний мальчик, находясь на участке местности, расположенном вблизи многоквартирного жилого дома по улице Передовая в Ростове-на-Дону, провалился в грунтовую яму, наполненную горячей водой, образовавшейся в результате прорыва трубы с горячим водоснабжением", - сказал он. Ребенка госпитализировали с ожогами конечностей 1-2 степени. Следствие организовало проверку, ход и результаты которой взяты прокуратурой региона на контроль.
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происшествия, жкх, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, ЖКХ, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой

В Ростове-на-Дону 8-летний мальчик упал в яму с горячей водой и получил ожоги

© Фото : Ростовский Следком/TelegramМесто происшествия, где восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону
Место происшествия, где восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Ростовский Следком/Telegram
Место происшествия, где восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону, ребенок госпитализирован с ожогами, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
"По предварительным данным, 27 августа малолетний мальчик, находясь на участке местности, расположенном вблизи многоквартирного жилого дома по улице Передовая в Ростове-на-Дону, провалился в грунтовую яму, наполненную горячей водой, образовавшейся в результате прорыва трубы с горячим водоснабжением", - сказал он.
Ребенка госпитализировали с ожогами конечностей 1-2 степени.
Следствие организовало проверку, ход и результаты которой взяты прокуратурой региона на контроль.
© Фото : Ростовский Следком/TelegramМесто происшествия, где восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону
Место происшествия, где восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Ростовский Следком/Telegram
Место происшествия, где восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону
 
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