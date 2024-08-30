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В Росконгрессе рассказали, как США перераспределяют военные расходы - РИА Новости, 30.08.2024
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00:14 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/raskhody-1969354653.html
В Росконгрессе рассказали, как США перераспределяют военные расходы
В Росконгрессе рассказали, как США перераспределяют военные расходы - РИА Новости, 30.08.2024
В Росконгрессе рассказали, как США перераспределяют военные расходы
Пентагон с 2020 года перераспределяет военные расходы с сухопутных сил в пользу флота и авиации, говорится в исследовании Росконгресса "Расходы Пентагона:... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T00:14
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пентагон с 2020 года перераспределяет военные расходы с сухопутных сил в пользу флота и авиации, говорится в исследовании Росконгресса "Расходы Пентагона: Противостояние КНР дороже холодной войны", с которым ознакомилось РИА Новости. "С 2020 года Пентагон постепенно переключает финансирование с расходов на армию в пользу военно-морских и военно-воздушных сил, которые включают корпус морской пехоты и космические силы соответственно. Отчего доля финансирования вооруженных сил, ответственных, в первую очередь, за сухопутные военные операции, сократилась с 30,09% в 2020 году до 26,46% в 2024-м", — сказано в исследовании. Упор на флот и авиацию Авторы приводят данные проекта оборонного бюджета США на 2025 год, согласно которым финансирование военно-воздушных и военно-морских сил увеличено на 23% и 26% соответственно по сравнению с 2020 годом, тогда как "обеспечение армии на их фоне нисколько не изменилось, а с учетом инфляции и вовсе сократилось на 16%". "Упор на флот и авиацию становится все очевидней, особенно на фоне действующих бюджетных ограничений", — отмечают авторы исследования. "Нарастающая разница в финансировании каждого из департаментов уже привела к уменьшению удельного веса армии в структуре военных ведомств Пентагона. Показатели сухопутных сил самые низкие с 1962 года, тогда как доля бюджета военно-воздушных сил сильно возросла, превысив 37%, чего не наблюдалось с 1966 года", — говорится в документе. Региональные программы сдерживания Вместе с тем авторы исследования отмечают, что отдельное место в оборонном бюджете США занимают регионально ориентированные инициативы сдерживания. В докладе говорится, что США с 2022 года постепенно увеличивают финансирование программы "Тихоокеанская инициатива сдерживания". "На стартовый 2022 финансовый год она обошлась в 5 млрд долларов, что больше на 1,4 млрд, чем Европейская инициатива сдерживания того времени", — отмечается в тексте. "Это к проекту бюджета на 2025 финансовый год вылилось в большую асимметрию расходов, вызванную сформированными на сегодня приоритетами Пентагона. На тихоокеанскую программу запрошено в 3 с лишним раза больше, чем на европейскую, — около 9,9 млрд против 2,9 млрд долларов", — пишут авторы.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
В Росконгрессе рассказали, как США перераспределяют военные расходы

Росконгресс: США перераспределяют военные расходы в пользу ВМС и ВВС

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пентагон с 2020 года перераспределяет военные расходы с сухопутных сил в пользу флота и авиации, говорится в исследовании Росконгресса "Расходы Пентагона: Противостояние КНР дороже холодной войны", с которым ознакомилось РИА Новости.
"С 2020 года Пентагон постепенно переключает финансирование с расходов на армию в пользу военно-морских и военно-воздушных сил, которые включают корпус морской пехоты и космические силы соответственно. Отчего доля финансирования вооруженных сил, ответственных, в первую очередь, за сухопутные военные операции, сократилась с 30,09% в 2020 году до 26,46% в 2024-м", — сказано в исследовании.

Упор на флот и авиацию

Авторы приводят данные проекта оборонного бюджета США на 2025 год, согласно которым финансирование военно-воздушных и военно-морских сил увеличено на 23% и 26% соответственно по сравнению с 2020 годом, тогда как "обеспечение армии на их фоне нисколько не изменилось, а с учетом инфляции и вовсе сократилось на 16%".
«
"Упор на флот и авиацию становится все очевидней, особенно на фоне действующих бюджетных ограничений", — отмечают авторы исследования.
"Нарастающая разница в финансировании каждого из департаментов уже привела к уменьшению удельного веса армии в структуре военных ведомств Пентагона. Показатели сухопутных сил самые низкие с 1962 года, тогда как доля бюджета военно-воздушных сил сильно возросла, превысив 37%, чего не наблюдалось с 1966 года", — говорится в документе.

Региональные программы сдерживания

Вместе с тем авторы исследования отмечают, что отдельное место в оборонном бюджете США занимают регионально ориентированные инициативы сдерживания.
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В докладе говорится, что США с 2022 года постепенно увеличивают финансирование программы "Тихоокеанская инициатива сдерживания". "На стартовый 2022 финансовый год она обошлась в 5 млрд долларов, что больше на 1,4 млрд, чем Европейская инициатива сдерживания того времени", — отмечается в тексте.
"Это к проекту бюджета на 2025 финансовый год вылилось в большую асимметрию расходов, вызванную сформированными на сегодня приоритетами Пентагона. На тихоокеанскую программу запрошено в 3 с лишним раза больше, чем на европейскую, — около 9,9 млрд против 2,9 млрд долларов", — пишут авторы.
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