https://ria.ru/20240830/rabota-1969361044.html

Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты

Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты - РИА Новости, 30.08.2024

Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты

Каждый пятый россиянин хочет пройти обучение, чтобы ему повысили заработную плату, но только 40% из них уверены, что им увеличат оплату, говорится в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T02:34

2024-08-30T02:34

2024-08-30T02:34

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942433444_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_c09e114bff8717002ac08524ba3f85e3.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Каждый пятый россиянин хочет пройти обучение, чтобы ему повысили заработную плату, но только 40% из них уверены, что им увеличат оплату, говорится в исследовании онлайн-школы программирования "Хекслет", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Помимо привычной оптимизации рабочих процессов, россияне хотят обучаться, чтобы попросить у руководства более высокую зарплату – такой вариант ответа выбрали 22% опрошенных... Несмотря на то, что большинство опрошенных хотят обучаться, чтобы попросить работодателя увеличить заработную плату, лишь 40% уверены, что подобное будет возможно", - сказано в исследовании. Респонденты также поделились мнением, каких навыков им не хватает в работе. Более 40% из них хотели бы научиться работать с ИИ, чтобы доверить ему частичное выполнение задач, еще 22% - готовить презентации, а 18% - писать простейшие программы для решения рабочих вопросов. "Возможная нехватка навыков и отсутствие готовности к бизнес-сезону, в первую, очередь сказываются на непосредственных обязанностях респондентов – такой вариант ответа выбрали 30% опрошенных. Еще 17% отметили, что им не хватает навыков управления проектами и тайм-менеджмента. Каждый третий (40%) отмечает, что хотел бы иметь возможность оптимизировать собственное рабочее время за счет более эффективного использования компьютерных программ", - отметили аналитики. После успешного прохождения курсов каждый второй россиянин хотел бы повысить текущую оплату труда на 10-20% - для того, чтобы в течение года компенсировать потраченные деньги. Еще 28% уверены, что смогут договориться с боссом о повышении ежемесячного оклада на 20-30%.

https://ria.ru/20240828/povyshenie-1968870818.html

https://ria.ru/20240803/zarplaty-1963806438.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия