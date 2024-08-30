Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/rabota-1969361044.html
Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты
Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты - РИА Новости, 30.08.2024
Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты
Каждый пятый россиянин хочет пройти обучение, чтобы ему повысили заработную плату, но только 40% из них уверены, что им увеличат оплату, говорится в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T02:34
2024-08-30T02:34
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942433444_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_c09e114bff8717002ac08524ba3f85e3.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Каждый пятый россиянин хочет пройти обучение, чтобы ему повысили заработную плату, но только 40% из них уверены, что им увеличат оплату, говорится в исследовании онлайн-школы программирования "Хекслет", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Помимо привычной оптимизации рабочих процессов, россияне хотят обучаться, чтобы попросить у руководства более высокую зарплату – такой вариант ответа выбрали 22% опрошенных... Несмотря на то, что большинство опрошенных хотят обучаться, чтобы попросить работодателя увеличить заработную плату, лишь 40% уверены, что подобное будет возможно", - сказано в исследовании. Респонденты также поделились мнением, каких навыков им не хватает в работе. Более 40% из них хотели бы научиться работать с ИИ, чтобы доверить ему частичное выполнение задач, еще 22% - готовить презентации, а 18% - писать простейшие программы для решения рабочих вопросов. "Возможная нехватка навыков и отсутствие готовности к бизнес-сезону, в первую, очередь сказываются на непосредственных обязанностях респондентов – такой вариант ответа выбрали 30% опрошенных. Еще 17% отметили, что им не хватает навыков управления проектами и тайм-менеджмента. Каждый третий (40%) отмечает, что хотел бы иметь возможность оптимизировать собственное рабочее время за счет более эффективного использования компьютерных программ", - отметили аналитики. После успешного прохождения курсов каждый второй россиянин хотел бы повысить текущую оплату труда на 10-20% - для того, чтобы в течение года компенсировать потраченные деньги. Еще 28% уверены, что смогут договориться с боссом о повышении ежемесячного оклада на 20-30%.
https://ria.ru/20240828/povyshenie-1968870818.html
https://ria.ru/20240803/zarplaty-1963806438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942433444_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_13c3690f1eb1d2a1ad328c7fda1d8e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты

"Хекслет": каждый пятый россиянин хочет пройти обучение для повышения зарплаты

© iStock.com / FangXiaNuoКоллеги во время работы в офисе
Коллеги во время работы в офисе - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / FangXiaNuo
Коллеги во время работы в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Каждый пятый россиянин хочет пройти обучение, чтобы ему повысили заработную плату, но только 40% из них уверены, что им увеличат оплату, говорится в исследовании онлайн-школы программирования "Хекслет", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Помимо привычной оптимизации рабочих процессов, россияне хотят обучаться, чтобы попросить у руководства более высокую зарплату – такой вариант ответа выбрали 22% опрошенных... Несмотря на то, что большинство опрошенных хотят обучаться, чтобы попросить работодателя увеличить заработную плату, лишь 40% уверены, что подобное будет возможно", - сказано в исследовании.
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Эксперты рассказали, как получить повышение на работе
28 августа, 02:46
Респонденты также поделились мнением, каких навыков им не хватает в работе. Более 40% из них хотели бы научиться работать с ИИ, чтобы доверить ему частичное выполнение задач, еще 22% - готовить презентации, а 18% - писать простейшие программы для решения рабочих вопросов.
"Возможная нехватка навыков и отсутствие готовности к бизнес-сезону, в первую, очередь сказываются на непосредственных обязанностях респондентов – такой вариант ответа выбрали 30% опрошенных. Еще 17% отметили, что им не хватает навыков управления проектами и тайм-менеджмента. Каждый третий (40%) отмечает, что хотел бы иметь возможность оптимизировать собственное рабочее время за счет более эффективного использования компьютерных программ", - отметили аналитики.
После успешного прохождения курсов каждый второй россиянин хотел бы повысить текущую оплату труда на 10-20% - для того, чтобы в течение года компенсировать потраченные деньги. Еще 28% уверены, что смогут договориться с боссом о повышении ежемесячного оклада на 20-30%.
Рубли - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России
3 августа, 02:46
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала