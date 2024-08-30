https://ria.ru/20240830/rabota-1969361044.html
Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты
Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты - РИА Новости, 30.08.2024
Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты
Каждый пятый россиянин хочет пройти обучение, чтобы ему повысили заработную плату, но только 40% из них уверены, что им увеличат оплату, говорится в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T02:34
2024-08-30T02:34
2024-08-30T02:34
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Каждый пятый россиянин хочет пройти обучение, чтобы ему повысили заработную плату, но только 40% из них уверены, что им увеличат оплату, говорится в исследовании онлайн-школы программирования "Хекслет", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Помимо привычной оптимизации рабочих процессов, россияне хотят обучаться, чтобы попросить у руководства более высокую зарплату – такой вариант ответа выбрали 22% опрошенных... Несмотря на то, что большинство опрошенных хотят обучаться, чтобы попросить работодателя увеличить заработную плату, лишь 40% уверены, что подобное будет возможно", - сказано в исследовании. Респонденты также поделились мнением, каких навыков им не хватает в работе. Более 40% из них хотели бы научиться работать с ИИ, чтобы доверить ему частичное выполнение задач, еще 22% - готовить презентации, а 18% - писать простейшие программы для решения рабочих вопросов. "Возможная нехватка навыков и отсутствие готовности к бизнес-сезону, в первую, очередь сказываются на непосредственных обязанностях респондентов – такой вариант ответа выбрали 30% опрошенных. Еще 17% отметили, что им не хватает навыков управления проектами и тайм-менеджмента. Каждый третий (40%) отмечает, что хотел бы иметь возможность оптимизировать собственное рабочее время за счет более эффективного использования компьютерных программ", - отметили аналитики. После успешного прохождения курсов каждый второй россиянин хотел бы повысить текущую оплату труда на 10-20% - для того, чтобы в течение года компенсировать потраченные деньги. Еще 28% уверены, что смогут договориться с боссом о повышении ежемесячного оклада на 20-30%.
https://ria.ru/20240828/povyshenie-1968870818.html
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общество, россия
Опрос показал, сколько россиян хотят учиться для повышения зарплаты
"Хекслет": каждый пятый россиянин хочет пройти обучение для повышения зарплаты
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Каждый пятый россиянин хочет пройти обучение, чтобы ему повысили заработную плату, но только 40% из них уверены, что им увеличат оплату, говорится в исследовании онлайн-школы программирования "Хекслет", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Помимо привычной оптимизации рабочих процессов, россияне хотят обучаться, чтобы попросить у руководства более высокую зарплату – такой вариант ответа выбрали 22% опрошенных... Несмотря на то, что большинство опрошенных хотят обучаться, чтобы попросить работодателя увеличить заработную плату, лишь 40% уверены, что подобное будет возможно", - сказано в исследовании.
Респонденты также поделились мнением, каких навыков им не хватает в работе. Более 40% из них хотели бы научиться работать с ИИ, чтобы доверить ему частичное выполнение задач, еще 22% - готовить презентации, а 18% - писать простейшие программы для решения рабочих вопросов.
"Возможная нехватка навыков и отсутствие готовности к бизнес-сезону, в первую, очередь сказываются на непосредственных обязанностях респондентов – такой вариант ответа выбрали 30% опрошенных. Еще 17% отметили, что им не хватает навыков управления проектами и тайм-менеджмента. Каждый третий (40%) отмечает, что хотел бы иметь возможность оптимизировать собственное рабочее время за счет более эффективного использования компьютерных программ", - отметили аналитики.
После успешного прохождения курсов каждый второй россиянин хотел бы повысить текущую оплату труда на 10-20% - для того, чтобы в течение года компенсировать потраченные деньги. Еще 28% уверены, что смогут договориться с боссом о повышении ежемесячного оклада на 20-30%.