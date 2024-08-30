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Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 30.08.2024 (обновлено: 09:19 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/pvo-1969376377.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников
Системы ПВО отразили ночью атаку беспилотников сразу на несколько российских регионов, написало Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:23
2024-08-30T09:19
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
республика крым
калужская область
белгородская область
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Системы ПВО отразили ночью атаку беспилотников сразу на несколько российских регионов, написало Минобороны в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.", — говорится в сообщении.Так, 11 дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Калужской областью, два — в небе над Крымом, один — над Белгородской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
республика крым
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россия, брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, республика крым, калужская область, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Республика Крым, Калужская область, Белгородская область, Безопасность
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 18 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Системы ПВО отразили ночью атаку беспилотников сразу на несколько российских регионов, написало Минобороны в Telegram-канале.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.", — говорится в сообщении.
Так, 11 дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Калужской областью, два — в небе над Крымом, один — над Белгородской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРеспублика КрымКалужская областьБелгородская областьБезопасность
 
 
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