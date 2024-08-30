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Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников
Системы ПВО отразили ночью атаку беспилотников сразу на несколько российских регионов, написало Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:23
2024-08-30T07:23
2024-08-30T09:19
специальная военная операция на украине
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брянская область
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вооруженные силы рф
республика крым
калужская область
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Системы ПВО отразили ночью атаку беспилотников сразу на несколько российских регионов, написало Минобороны в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.", — говорится в сообщении.Так, 11 дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Калужской областью, два — в небе над Крымом, один — над Белгородской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Республика Крым, Калужская область, Белгородская область, Безопасность
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 18 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами