https://ria.ru/20240830/pvo-1969376377.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.08.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников

Системы ПВО отразили ночью атаку беспилотников сразу на несколько российских регионов, написало Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:23

2024-08-30T07:23

2024-08-30T09:19

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

республика крым

калужская область

белгородская область

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Системы ПВО отразили ночью атаку беспилотников сразу на несколько российских регионов, написало Минобороны в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.", — говорится в сообщении.Так, 11 дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Калужской областью, два — в небе над Крымом, один — над Белгородской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

республика крым

калужская область

белгородская область

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