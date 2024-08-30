https://ria.ru/20240830/putin-1969440336.html
Путин в пятницу встретится с руководителями трех регионов
Путин в пятницу встретится с руководителями трех регионов - РИА Новости, 30.08.2024
Путин в пятницу встретится с руководителями трех регионов
В пятницу у президента РФ Владимира Путина пройдут встречи с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, врио глав Вологодской и... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:45
2024-08-30T12:45
2024-08-30T12:45
политика
хабаровский край
самарская область
россия
дмитрий песков
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владимир путин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В пятницу у президента РФ Владимира Путина пройдут встречи с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, врио глав Вологодской и Самарской областей Георгием Филимоновым и Вячеславом Федорищевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Большой региональный день в работе президента. Сегодня у него будут сразу три представителя регионов. Это исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Демешин, исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Филимонов и Самарской области Федорищев", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что традиционно президент продолжает уделять большое внимание региональным аспектам работы. "Еще несколько встреч закрытого характера запланировано у президента во второй половине дня", - добавил Песков.
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политика, хабаровский край, самарская область, россия, дмитрий песков, вячеслав федорищев, владимир путин
Политика, Хабаровский край, Самарская область, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин
Путин в пятницу встретится с руководителями трех регионов
В пятницу Путин встретится с Демешиным, Филимоновым и Федорищевым
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В пятницу у президента РФ Владимира Путина пройдут встречи с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, врио глав Вологодской и Самарской областей Георгием Филимоновым и Вячеславом Федорищевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Большой региональный день в работе президента. Сегодня у него будут сразу три представителя регионов. Это исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Демешин, исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Филимонов и Самарской области Федорищев", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что традиционно президент продолжает уделять большое внимание региональным аспектам работы.
"Еще несколько встреч закрытого характера запланировано у президента во второй половине дня", - добавил Песков.