https://ria.ru/20240830/putin-1969440336.html

Путин в пятницу встретится с руководителями трех регионов

Путин в пятницу встретится с руководителями трех регионов - РИА Новости, 30.08.2024

Путин в пятницу встретится с руководителями трех регионов

В пятницу у президента РФ Владимира Путина пройдут встречи с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, врио глав Вологодской и... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:45

2024-08-30T12:45

2024-08-30T12:45

политика

хабаровский край

самарская область

россия

дмитрий песков

вячеслав федорищев

владимир путин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В пятницу у президента РФ Владимира Путина пройдут встречи с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, врио глав Вологодской и Самарской областей Георгием Филимоновым и Вячеславом Федорищевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Большой региональный день в работе президента. Сегодня у него будут сразу три представителя регионов. Это исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Демешин, исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Филимонов и Самарской области Федорищев", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что традиционно президент продолжает уделять большое внимание региональным аспектам работы. "Еще несколько встреч закрытого характера запланировано у президента во второй половине дня", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240828/putin-1969005125.html

хабаровский край

самарская область

россия

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политика, хабаровский край, самарская область, россия, дмитрий песков, вячеслав федорищев, владимир путин