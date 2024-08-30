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Работу Путина одобряют 72,4% россиян, показал опрос - РИА Новости, 30.08.2024
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10:56 30.08.2024 (обновлено: 13:04 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/putin-1969405631.html
Работу Путина одобряют 72,4% россиян, показал опрос
Работу Путина одобряют 72,4% россиян, показал опрос - РИА Новости, 30.08.2024
Работу Путина одобряют 72,4% россиян, показал опрос
Работу президента России Владимира Путина одобряют 72,4% россиян, при этом 75,7% респондентов доверяют ему, следует из из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:56
2024-08-30T13:04
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
кпрф
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общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 72,4% россиян, при этом 75,7% респондентов доверяют ему, следует из из опроса ВЦИОМ. Согласно данным исследовательской организации, не доверяют Путину 19,8%, а о неодобрении высказались 17,8%. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 52,2% опрошенных, доверяют ему - 60,7%. Респондентам предложили представить, что в ближайшее время должны были бы пройти выборы в Государственную Думу, большинство (34,5%) сказали, что отдали бы свой голос "Единой России", за КПРФ проголосовали бы 10,4%, за ЛДПР - 9,8%, в за партию "Новые люди" - 7%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с июня по август 2024 года. В нем приняли участие 1600 опрошенных россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, кпрф, лдпр, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, КПРФ, ЛДПР, Общество
Работу Путина одобряют 72,4% россиян, показал опрос

ВЦИОМ: работу Путина одобряют 72,4% россиян, 75,7% доверяют ему

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 72,4% россиян, при этом 75,7% респондентов доверяют ему, следует из из опроса ВЦИОМ.
Согласно данным исследовательской организации, не доверяют Путину 19,8%, а о неодобрении высказались 17,8%.
Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 52,2% опрошенных, доверяют ему - 60,7%.
Респондентам предложили представить, что в ближайшее время должны были бы пройти выборы в Государственную Думу, большинство (34,5%) сказали, что отдали бы свой голос "Единой России", за КПРФ проголосовали бы 10,4%, за ЛДПР - 9,8%, в за партию "Новые люди" - 7%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с июня по август 2024 года. В нем приняли участие 1600 опрошенных россиян от 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМКПРФЛДПРОбщество
 
 
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