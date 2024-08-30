https://ria.ru/20240830/putin-1969405631.html

Работу Путина одобряют 72,4% россиян, показал опрос

Работу Путина одобряют 72,4% россиян, показал опрос - РИА Новости, 30.08.2024

Работу Путина одобряют 72,4% россиян, показал опрос

Работу президента России Владимира Путина одобряют 72,4% россиян, при этом 75,7% респондентов доверяют ему, следует из из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:56

2024-08-30T10:56

2024-08-30T13:04

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

кпрф

лдпр

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_0893cef12ce9766609e9f4889a707084.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 72,4% россиян, при этом 75,7% респондентов доверяют ему, следует из из опроса ВЦИОМ. Согласно данным исследовательской организации, не доверяют Путину 19,8%, а о неодобрении высказались 17,8%. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 52,2% опрошенных, доверяют ему - 60,7%. Респондентам предложили представить, что в ближайшее время должны были бы пройти выборы в Государственную Думу, большинство (34,5%) сказали, что отдали бы свой голос "Единой России", за КПРФ проголосовали бы 10,4%, за ЛДПР - 9,8%, в за партию "Новые люди" - 7%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с июня по август 2024 года. В нем приняли участие 1600 опрошенных россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

https://ria.ru/20240722/opros-1961175794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, кпрф, лдпр, общество