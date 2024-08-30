https://ria.ru/20240830/putin--1969585366.html

Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций

Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций - РИА Новости, 30.08.2024

Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций

Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Вологодской области в сельском хозяйстве, промышленности и сфере строительства, но обратил внимание... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:39

2024-08-30T19:39

2024-08-30T20:39

вологодская область

экономика

владимир путин

георгий филимонов

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Вологодской области в сельском хозяйстве, промышленности и сфере строительства, но обратил внимание врио губернатора на снижение инвестиционной активности в регионе."У вас подрастает все: сельское хозяйство подросло, промышленность подросла, стройка подросла", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым."Но на что обращают внимание специалисты – все-таки небольшое снижение инвестиционной активности", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231228/filimonov-1918809511.html

вологодская область

россия

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вологодская область, экономика, владимир путин, георгий филимонов, россия