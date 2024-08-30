Рейтинг@Mail.ru
Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 30.08.2024 (обновлено: 20:39 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/putin--1969585366.html
Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций
Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций - РИА Новости, 30.08.2024
Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций
Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Вологодской области в сельском хозяйстве, промышленности и сфере строительства, но обратил внимание... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:39
2024-08-30T20:39
вологодская область
экономика
владимир путин
георгий филимонов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969593469_0:230:3072:1957_1920x0_80_0_0_654bf09a5b536e7160fe45717a6c690f.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Вологодской области в сельском хозяйстве, промышленности и сфере строительства, но обратил внимание врио губернатора на снижение инвестиционной активности в регионе."У вас подрастает все: сельское хозяйство подросло, промышленность подросла, стройка подросла", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым."Но на что обращают внимание специалисты – все-таки небольшое снижение инвестиционной активности", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231228/filimonov-1918809511.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969593469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8b65f958d72106bddd4047e457866398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, экономика, владимир путин, георгий филимонов, россия
Вологодская область, Экономика, Владимир Путин, Георгий Филимонов, Россия
Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций

Путин указал врио вологодского губернатора Филимонову на снижение инвестиций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи. 30 августа 2024
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи. 30 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Вологодской области в сельском хозяйстве, промышленности и сфере строительства, но обратил внимание врио губернатора на снижение инвестиционной активности в регионе.
"У вас подрастает все: сельское хозяйство подросло, промышленность подросла, стройка подросла", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.
"Но на что обращают внимание специалисты – все-таки небольшое снижение инвестиционной активности", - добавил Путин.
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины
28 декабря 2023, 16:51
 
Вологодская областьЭкономикаВладимир ПутинГеоргий ФилимоновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала