https://ria.ru/20240830/putin--1969585366.html
Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций
Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций - РИА Новости, 30.08.2024
Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций
Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Вологодской области в сельском хозяйстве, промышленности и сфере строительства, но обратил внимание... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:39
2024-08-30T19:39
2024-08-30T20:39
вологодская область
экономика
владимир путин
георгий филимонов
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Вологодской области в сельском хозяйстве, промышленности и сфере строительства, но обратил внимание врио губернатора на снижение инвестиционной активности в регионе."У вас подрастает все: сельское хозяйство подросло, промышленность подросла, стройка подросла", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым."Но на что обращают внимание специалисты – все-таки небольшое снижение инвестиционной активности", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231228/filimonov-1918809511.html
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вологодская область, экономика, владимир путин, георгий филимонов, россия
Вологодская область, Экономика, Владимир Путин, Георгий Филимонов, Россия
Путин обратил внимание врио вологодского губернатора на снижение инвестиций
Путин указал врио вологодского губернатора Филимонову на снижение инвестиций