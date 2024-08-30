https://ria.ru/20240830/proizvodstvo-1969367501.html
В России снизилось производство вермутов
В России снизилось производство вермутов - РИА Новости, 30.08.2024
В России снизилось производство вермутов
Российское производство вермутов в первом полугодии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,2 миллиона литров, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:32
2024-08-30T04:32
2024-08-30T04:32
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российское производство вермутов в первом полугодии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,2 миллиона литров, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Эксперты Роскачества подсчитали, что в 2023 году производство вермутов приросло к 2022 году примерно на 30% и преодолело планку в 6 миллионов литров. При этом в 2024 году в производстве вермутов наметился спад. Эксперты Роскачества подсчитали, что с января по июнь текущего года было выпущено 2,2 миллиона литров напитков с указанием категории "вермут", годом ранее в аналогичном периоде было выпущено 3,27 миллиона литров", - рассказали в Роскачестве. Большинство выпущенных напитков в первом полугодии пришлось на бренды "Сальваторе", "Лаветти", "Санто Стефано", "Чеароквонти". При этом в 2023 году рынок вермутов и ароматизированных напитков на виноградной основе в России вырос до рекордных 22 миллиона литров – это суммарный объем производства и импорта продукции. "По данным таможенной статистики, в 2022 году в Россию было импортировано 14,2 миллиона литров таких напитков, в 2023 году ввоз составил уже 15,6 миллиона литров. Стоит отметить, что росту не помешали даже санкции и рост курсов валюты – в 2021 году объем ввоза составлял 11,8 миллиона литров", - отметили в Роскачестве. По мнению директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководителя "Винного гида России" Олеси Латышевой, рост рынка в последние несколько лет связан с развитием коктейльной культуры, которую запустили винные бары и летние террасы, а потом подхватили ритейлеры - появилась мода на домашнее приготовление коктейлей. "Сейчас основной объем продаж приходится на белые полусладкие вермуты. Последние годы рос и объем потребления красного вермута как компонента популярных коктейлей. При этом три четверти объема продаж напитков с надписью "вермут" на этикетках приходится на импорт из Италии", - отметила Латышева.
https://ria.ru/20240823/loza-1968034266.html
https://ria.ru/20240717/sidr-1960158595.html
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РИА Новости
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экономика, россия, роскачество
Экономика, Россия, Роскачество
В России снизилось производство вермутов
Роскачество: производство вермутов в России в I полугодии снизилось на треть
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российское производство вермутов в первом полугодии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,2 миллиона литров, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Эксперты Роскачества
подсчитали, что в 2023 году производство вермутов приросло к 2022 году примерно на 30% и преодолело планку в 6 миллионов литров. При этом в 2024 году в производстве вермутов наметился спад. Эксперты Роскачества подсчитали, что с января по июнь текущего года было выпущено 2,2 миллиона литров напитков с указанием категории "вермут", годом ранее в аналогичном периоде было выпущено 3,27 миллиона литров", - рассказали в Роскачестве.
Большинство выпущенных напитков в первом полугодии пришлось на бренды "Сальваторе", "Лаветти", "Санто Стефано", "Чеароквонти".
При этом в 2023 году рынок вермутов и ароматизированных напитков на виноградной основе в России вырос до рекордных 22 миллиона литров – это суммарный объем производства и импорта продукции.
"По данным таможенной статистики, в 2022 году в Россию было импортировано 14,2 миллиона литров таких напитков, в 2023 году ввоз составил уже 15,6 миллиона литров. Стоит отметить, что росту не помешали даже санкции и рост курсов валюты – в 2021 году объем ввоза составлял 11,8 миллиона литров", - отметили в Роскачестве.
По мнению директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководителя "Винного гида России" Олеси Латышевой, рост рынка в последние несколько лет связан с развитием коктейльной культуры, которую запустили винные бары и летние террасы, а потом подхватили ритейлеры - появилась мода на домашнее приготовление коктейлей.
"Сейчас основной объем продаж приходится на белые полусладкие вермуты. Последние годы рос и объем потребления красного вермута как компонента популярных коктейлей. При этом три четверти объема продаж напитков с надписью "вермут" на этикетках приходится на импорт из Италии", - отметила Латышева.