https://ria.ru/20240830/prigovor-1969397436.html

На Алтае журналист получил восемь лет колонии за фейки о российской армии

На Алтае журналист получил восемь лет колонии за фейки о российской армии - РИА Новости, 30.08.2024

На Алтае журналист получил восемь лет колонии за фейки о российской армии

Журналиста газеты "Листок" Республики Алтай Сергея Михайлова приговорили к 8 годам колонии за фейки о российской армии, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:26

2024-08-30T10:26

2024-08-30T10:30

происшествия

республика алтай

россия

сергей михайлов

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Журналиста газеты "Листок" Республики Алтай Сергея Михайлова приговорили к 8 годам колонии за фейки о российской армии, сообщают в СУСК по региону. "Собранные следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении обозревателя региональной газеты Сергея Михайлова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение… заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации…) Следствием и судом установлено, что в марте и апреле 2022 года фигурант уголовного дела в сети "Интернет" и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что речь идет о газете "Листок", учредителем которой был также Михайлов. Отмечается, что противоправную деятельность мужчины выявили и пресекли сотрудники СУСК, МВД и управления ФСБ. В ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных и иных процессуальных действий, в том числе комплексная психолого-лингвистическая, автороведческая и иные судебные экспертизы. "Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься журналистской, редакционной деятельностью в СМИ, с деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов в информационно-телекоммуникационной сети интернет сроком 4 года", - отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20231116/skochilenko-1909863130.html

https://ria.ru/20240822/prigovor-1967792361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика алтай, россия, сергей михайлов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)