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На Алтае журналист получил восемь лет колонии за фейки о российской армии - РИА Новости, 30.08.2024
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10:26 30.08.2024 (обновлено: 10:30 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/prigovor-1969397436.html
На Алтае журналист получил восемь лет колонии за фейки о российской армии
На Алтае журналист получил восемь лет колонии за фейки о российской армии - РИА Новости, 30.08.2024
На Алтае журналист получил восемь лет колонии за фейки о российской армии
Журналиста газеты "Листок" Республики Алтай Сергея Михайлова приговорили к 8 годам колонии за фейки о российской армии, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:26
2024-08-30T10:30
происшествия
республика алтай
россия
сергей михайлов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Журналиста газеты "Листок" Республики Алтай Сергея Михайлова приговорили к 8 годам колонии за фейки о российской армии, сообщают в СУСК по региону. "Собранные следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении обозревателя региональной газеты Сергея Михайлова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение… заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации…) Следствием и судом установлено, что в марте и апреле 2022 года фигурант уголовного дела в сети "Интернет" и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что речь идет о газете "Листок", учредителем которой был также Михайлов. Отмечается, что противоправную деятельность мужчины выявили и пресекли сотрудники СУСК, МВД и управления ФСБ. В ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных и иных процессуальных действий, в том числе комплексная психолого-лингвистическая, автороведческая и иные судебные экспертизы. "Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься журналистской, редакционной деятельностью в СМИ, с деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов в информационно-телекоммуникационной сети интернет сроком 4 года", - отмечают в СУСК.
https://ria.ru/20231116/skochilenko-1909863130.html
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происшествия, республика алтай, россия, сергей михайлов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Алтай, Россия, Сергей Михайлов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Алтае журналист получил восемь лет колонии за фейки о российской армии

На Алтае журналисту "Листка" Михайлову дали восемь лет колонии за фейки о ВС РФ

© Фото : СУ СК России по Республике АлтайСергей Михайлов во время проведения следственных действий
Сергей Михайлов во время проведения следственных действий - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Алтай
Сергей Михайлов во время проведения следственных действий
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Журналиста газеты "Листок" Республики Алтай Сергея Михайлова приговорили к 8 годам колонии за фейки о российской армии, сообщают в СУСК по региону.
"Собранные следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении обозревателя региональной газеты Сергея Михайлова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение… заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации…) Следствием и судом установлено, что в марте и апреле 2022 года фигурант уголовного дела в сети "Интернет" и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что речь идет о газете "Листок", учредителем которой был также Михайлов. Отмечается, что противоправную деятельность мужчины выявили и пресекли сотрудники СУСК, МВД и управления ФСБ.
В ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных и иных процессуальных действий, в том числе комплексная психолого-лингвистическая, автороведческая и иные судебные экспертизы.
"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься журналистской, редакционной деятельностью в СМИ, с деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов в информационно-телекоммуникационной сети интернет сроком 4 года", - отмечают в СУСК.
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ПроисшествияРеспублика АлтайРоссияСергей МихайловСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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