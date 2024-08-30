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В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин - РИА Новости, 30.08.2024
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08:47 30.08.2024
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В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин
В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин - РИА Новости, 30.08.2024
В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин
Грузовой поезд в Амурской области сбил насмерть двух мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, которые шли по ходу движения, проводится доследственная... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:47
2024-08-30T08:47
происшествия
авто
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Грузовой поезд в Амурской области сбил насмерть двух мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, которые шли по ходу движения, проводится доследственная проверка инцидента, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. Ведомство уточняет, что случай произошел утром в пятницу на 7846-м километре седьмого пикета станции Серышево. "Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на троих молодых людей, которые, находясь в состоянии опьянения, шли вдоль железнодорожных путей и не заметили приближающийся железнодорожный состав. Однако, ввиду малого расстояния, столкновения избежать не удалось. От полученных травм двое мужчин скончались на месте происшествия, а третий не пострадал", - сообщает следственное управление. Отмечается, что следователями проводится доследственная проверка по части 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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происшествия, авто, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин

У Серышево грузовой поезд сбил насмерть двух шедших вдоль путей пьяных мужчин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Грузовой поезд в Амурской области сбил насмерть двух мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, которые шли по ходу движения, проводится доследственная проверка инцидента, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Ведомство уточняет, что случай произошел утром в пятницу на 7846-м километре седьмого пикета станции Серышево.
"Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на троих молодых людей, которые, находясь в состоянии опьянения, шли вдоль железнодорожных путей и не заметили приближающийся железнодорожный состав. Однако, ввиду малого расстояния, столкновения избежать не удалось. От полученных травм двое мужчин скончались на месте происшествия, а третий не пострадал", - сообщает следственное управление.
Отмечается, что следователями проводится доследственная проверка по части 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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