https://ria.ru/20240830/priamurja-1969380857.html

В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин

В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин - РИА Новости, 30.08.2024

В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин

Грузовой поезд в Амурской области сбил насмерть двух мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, которые шли по ходу движения, проводится доследственная... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:47

2024-08-30T08:47

2024-08-30T08:47

происшествия

авто

россия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Грузовой поезд в Амурской области сбил насмерть двух мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, которые шли по ходу движения, проводится доследственная проверка инцидента, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. Ведомство уточняет, что случай произошел утром в пятницу на 7846-м километре седьмого пикета станции Серышево. "Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на троих молодых людей, которые, находясь в состоянии опьянения, шли вдоль железнодорожных путей и не заметили приближающийся железнодорожный состав. Однако, ввиду малого расстояния, столкновения избежать не удалось. От полученных травм двое мужчин скончались на месте происшествия, а третий не пострадал", - сообщает следственное управление. Отмечается, что следователями проводится доследственная проверка по части 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

https://ria.ru/20240302/rebenok-1930637068.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)