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В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин
В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин - РИА Новости, 30.08.2024
В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин
Грузовой поезд в Амурской области сбил насмерть двух мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, которые шли по ходу движения, проводится доследственная... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:47
2024-08-30T08:47
2024-08-30T08:47
происшествия
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амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Грузовой поезд в Амурской области сбил насмерть двух мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, которые шли по ходу движения, проводится доследственная проверка инцидента, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. Ведомство уточняет, что случай произошел утром в пятницу на 7846-м километре седьмого пикета станции Серышево. "Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на троих молодых людей, которые, находясь в состоянии опьянения, шли вдоль железнодорожных путей и не заметили приближающийся железнодорожный состав. Однако, ввиду малого расстояния, столкновения избежать не удалось. От полученных травм двое мужчин скончались на месте происшествия, а третий не пострадал", - сообщает следственное управление. Отмечается, что следователями проводится доследственная проверка по части 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье грузовой поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин
У Серышево грузовой поезд сбил насмерть двух шедших вдоль путей пьяных мужчин
ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости.
Грузовой поезд в Амурской области сбил насмерть двух мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, которые шли по ходу движения, проводится доследственная проверка инцидента, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России
.
Ведомство уточняет, что случай произошел утром в пятницу на 7846-м километре седьмого пикета станции Серышево.
"Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на троих молодых людей, которые, находясь в состоянии опьянения, шли вдоль железнодорожных путей и не заметили приближающийся железнодорожный состав. Однако, ввиду малого расстояния, столкновения избежать не удалось. От полученных травм двое мужчин скончались на месте происшествия, а третий не пострадал", - сообщает следственное управление.
Отмечается, что следователями проводится доследственная проверка по части 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).