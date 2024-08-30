https://ria.ru/20240830/prestupleniya-1969364002.html

МИД России передаст данные о преступлениях ВСУ в международные организации

МИД России передаст данные о преступлениях ВСУ в международные организации - РИА Новости, 30.08.2024

МИД России передаст данные о преступлениях ВСУ в международные организации

МИД передаст всю информацию о преступлениях ВСУ в Курской области в российские представительства при международных организациях, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T03:24

2024-08-30T03:24

2024-08-30T03:24

в мире

курская область

россия

родион мирошник

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

оон

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. МИД передаст всю информацию о преступлениях ВСУ в Курской области в российские представительства при международных организациях, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы сейчас продолжаем там работать. Наши представители собирают данные, протоколируют показания людей, которые столкнулись с преступлениями Киева. Все эти данные будут собраны, идентифицированы, отработаны, подтверждены фотовидеофиксацией и будут переданы для работы на международных площадках нашим представителям, делегациям в СБ ООН, ОБСЕ, СПЧ", — сказал Мирошник. Посол рассказал, что на прошлой неделе посетил Курскую область, был в Беловском районе и в селениях, которые находятся на суджанском направлении. Он подчеркнул, что главной задачей визита было "увидеть своими глазами преступления, которые совершают украинские боевики". Мирошник отметил, что за время своей поездки встретился с врио губернатора Алексеем Смирновым, региональной службой безопасности, чиновниками и местными органами власти. "Я видел разрушенные дома, искореженные автомобили. Я говорил с десятками людей, которые пострадали от действий украинских боевиков, которые совершили террористическую вылазку на территории Курской области", — добавил посол. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/mid-1969210105.html

https://ria.ru/20240829/pokhischenie-1969107107.html

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в мире, курская область, россия, родион мирошник, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, обсе