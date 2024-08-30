https://ria.ru/20240830/posol-1969543130.html
Лавров принял нового посла Киргизии в России
Лавров принял нового посла Киргизии в России - РИА Новости, 30.08.2024
Лавров принял нового посла Киргизии в России
Глава МИД России Сергей Лавров принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в РФ Кубанычбека Боконтаева и пожелал ему успехов в работе, РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:41
2024-08-30T16:41
2024-08-30T16:41
россия
киргизия
москва
сергей лавров
михаил галузин
садыр жапаров
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964229138_0:140:1344:896_1920x0_80_0_0_c6ea6d14c77a2ebe25e97800ee33b276.png
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в РФ Кубанычбека Боконтаева и пожелал ему успехов в работе, сообщает российский МИД. "Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Российской Федерации Боконтаев был принят министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства России тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – союзника и стратегического партнёра нашей страны и пожелал успехов в его деятельности", - сообщило министерство по итогам встречи. Перед этим Боконтаев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Михаилу Галузину. "В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-киргизского многопланового сотрудничества под углом зрения дальнейшего поступательного наращивания взаимодействия двух государств в двустороннем и многостороннем форматах", - отметили в МИД РФ. В начале августа президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом назначил Боконтаева послом в РФ. Боконтаев с сентября 2021 года по июнь 2024 года занимал пост председателя национального банка Киргизии. Экс-посол Киргизии в Москве Гульнара-Клара Самат была отправлена в отставку в конце мая в связи с переходом на другую работу. Она занимала этот пост с 2021 года.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944408676.html
https://ria.ru/20240821/kirgiziya-1967572355.html
россия
киргизия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964229138_124:0:1319:896_1920x0_80_0_0_dd3bc5d8dc608ea939d4b93c5866ffe1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, москва, сергей лавров, михаил галузин, садыр жапаров, политика
Россия, Киргизия, Москва, Сергей Лавров, Михаил Галузин, Садыр Жапаров, Политика
Лавров принял нового посла Киргизии в России
Лавров принял нового посла Киргизии в РФ Боконтаева и пожелал успехов в работе
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в РФ Кубанычбека Боконтаева и пожелал ему успехов в работе, сообщает российский МИД
.
"Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Российской Федерации Боконтаев был принят министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства России тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – союзника и стратегического партнёра нашей страны и пожелал успехов в его деятельности", - сообщило министерство по итогам встречи.
Перед этим Боконтаев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Михаилу Галузину.
"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-киргизского многопланового сотрудничества под углом зрения дальнейшего поступательного наращивания взаимодействия двух государств в двустороннем и многостороннем форматах", - отметили в МИД РФ.
В начале августа президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом назначил Боконтаева послом в РФ. Боконтаев с сентября 2021 года по июнь 2024 года занимал пост председателя национального банка Киргизии.
Экс-посол Киргизии в Москве Гульнара-Клара Самат была отправлена в отставку в конце мая в связи с переходом на другую работу. Она занимала этот пост с 2021 года.