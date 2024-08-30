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Лавров принял нового посла Киргизии в России - РИА Новости, 30.08.2024
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16:41 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/posol-1969543130.html
Лавров принял нового посла Киргизии в России
Лавров принял нового посла Киргизии в России - РИА Новости, 30.08.2024
Лавров принял нового посла Киргизии в России
Глава МИД России Сергей Лавров принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в РФ Кубанычбека Боконтаева и пожелал ему успехов в работе, РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:41
2024-08-30T16:41
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в РФ Кубанычбека Боконтаева и пожелал ему успехов в работе, сообщает российский МИД. "Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Российской Федерации Боконтаев был принят министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства России тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – союзника и стратегического партнёра нашей страны и пожелал успехов в его деятельности", - сообщило министерство по итогам встречи. Перед этим Боконтаев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Михаилу Галузину. "В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-киргизского многопланового сотрудничества под углом зрения дальнейшего поступательного наращивания взаимодействия двух государств в двустороннем и многостороннем форматах", - отметили в МИД РФ. В начале августа президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом назначил Боконтаева послом в РФ. Боконтаев с сентября 2021 года по июнь 2024 года занимал пост председателя национального банка Киргизии. Экс-посол Киргизии в Москве Гульнара-Клара Самат была отправлена в отставку в конце мая в связи с переходом на другую работу. Она занимала этот пост с 2021 года.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944408676.html
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россия, киргизия, москва, сергей лавров, михаил галузин, садыр жапаров, политика
Россия, Киргизия, Москва, Сергей Лавров, Михаил Галузин, Садыр Жапаров, Политика
Лавров принял нового посла Киргизии в России

Лавров принял нового посла Киргизии в РФ Боконтаева и пожелал успехов в работе

© Фото : Пресс-служба Жогорку КенешаКубанычбек Боконтаев
Кубанычбек Боконтаев - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Пресс-служба Жогорку Кенеша
Кубанычбек Боконтаев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в РФ Кубанычбека Боконтаева и пожелал ему успехов в работе, сообщает российский МИД.
"Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Российской Федерации Боконтаев был принят министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства России тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – союзника и стратегического партнёра нашей страны и пожелал успехов в его деятельности", - сообщило министерство по итогам встречи.
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Перед этим Боконтаев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Михаилу Галузину.
"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-киргизского многопланового сотрудничества под углом зрения дальнейшего поступательного наращивания взаимодействия двух государств в двустороннем и многостороннем форматах", - отметили в МИД РФ.
В начале августа президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом назначил Боконтаева послом в РФ. Боконтаев с сентября 2021 года по июнь 2024 года занимал пост председателя национального банка Киргизии.
Экс-посол Киргизии в Москве Гульнара-Клара Самат была отправлена в отставку в конце мая в связи с переходом на другую работу. Она занимала этот пост с 2021 года.
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