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Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 30.08.2024 (обновлено: 17:14 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/pomosch-1969548680.html
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине - РИА Новости, 30.08.2024
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине
Страны Евросоюза уже оказали Украине только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:05
2024-08-30T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
сергей лавров
g7
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Страны Евросоюза уже оказали Украине только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны стран союза в Брюсселе."Наша только военная помощь Украине уже составляет 43,5 миллиарда евро", - сказал он.Боррель вновь отметил, что Брюссель уже начал использовать для финансирования военной помощи Киеву доходы от замороженных российских активов."Мы уже перевели 1,4 миллиарда доходов от иммобилизованных российских активов… Рассчитываем, что это поможет наладить производство необходимого военного оборудования на Украине", - сказал глава евродипломатии.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью".
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, сергей лавров, g7, брюссель, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, G7, Брюссель, Россия
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине

Боррель: страны ЕС оказали Украине военную помощь на 43,5 млрд евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Страны Евросоюза уже оказали Украине только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны стран союза в Брюсселе.
"Наша только военная помощь Украине уже составляет 43,5 миллиарда евро", - сказал он.
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Боррель вновь отметил, что Брюссель уже начал использовать для финансирования военной помощи Киеву доходы от замороженных российских активов.
"Мы уже перевели 1,4 миллиарда доходов от иммобилизованных российских активов… Рассчитываем, что это поможет наладить производство необходимого военного оборудования на Украине", - сказал глава евродипломатии.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзЖозеп БоррельСергей ЛавровG7БрюссельРоссия
 
 
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