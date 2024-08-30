https://ria.ru/20240830/polyanskiy-1969609861.html

Полянский рассказал членам СБ о воюющей за Украину американской ЧВК

Полянский рассказал членам СБ о воюющей за Украину американской ЧВК - РИА Новости, 30.08.2024

Полянский рассказал членам СБ о воюющей за Украину американской ЧВК

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский рассказал членам Совбеза о воюющей за Украину американской частной военной компании Forward... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:00

2024-08-30T23:00

2024-08-30T23:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

дмитрий полянский

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ООН, 30 авг – РИА Новости. Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский рассказал членам Совбеза о воюющей за Украину американской частной военной компании Forward Observation Group, "прославившейся", в том числе, фотографиями наемников у детской площадки с минометом: на глазах Запада "грубо нарушаются" нормы международного гуманитарного права. Ранее данная ЧВК, которая публиковала снимок своих боевиков в Курской области, продемонстрировала фотографию боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой - на человеке в форме, склонившемся над орудием, американские шевроны. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории РФ, либо на территории Украины. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома. В офисе генсека ООН, комментируя публикации, заявили, что все без исключения военные должны защищать гражданских и инфраструктуру. "Сами ВСУ уже мало что могут, курская авантюра во многом произошла благодаря масштабному участию западных наемников. Последние этого даже не скрывают. Так, это прямо анонсировано в соцсетях американской ЧВК Forward Observation Group. Там же, кстати, выложены фотографии боевой позиции минометного расчета этой группы, расположенной на детской игровой площадке. Вот так на глазах у наших западных коллег грубо нарушаются нормы международного гуманитарного права", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

курская область

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россия, украина, курская область, дмитрий полянский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, оон