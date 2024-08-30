https://ria.ru/20240830/polyanskiy-1969570751.html

Запад вляпался в курскую авантюру по самые уши, заявил Полянский

Запад вляпался в курскую авантюру по самые уши, заявил Полянский - РИА Новости, 30.08.2024

Запад вляпался в курскую авантюру по самые уши, заявил Полянский

Запад, поставляя Киеву военную помощь, "по самые уши" вляпался в атаку украинских боевиков на Курскую область, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:34

2024-08-30T18:34

2024-08-30T18:35

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

дмитрий полянский

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ООН, 30 авг – РИА Новости. Запад, поставляя Киеву военную помощь, "по самые уши" вляпался в атаку украинских боевиков на Курскую область, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По словам российского дипломата, атака Украины на мирный российский регион - фатальная ошибка главаря киевской хунты. Нападение на Курскую область, отметил Полянский, показало, как "головорезы с нацистской символикой" грабят, мародерствуют и расстреливают мирное население. "Этот образ оказался настолько далек от образа невинной жертвы чьей-то агрессии, которую США и их сателлиты так старательно лепили из Украины, что они постарались как можно быстрее от "курской авантюры" Зеленского откреститься. Но факты упрямо говорят о другом. Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру. Без вашей помощи и вашего оружия украинский главарь на нее бы не решился", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

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курская область

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россия, курская область, украина, дмитрий полянский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, оон, в мире