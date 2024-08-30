https://ria.ru/20240830/polsha-1969503499.html

Лидер оппозиционной польской партии попросил денег на выборы у сторонников

Лидер оппозиционной польской партии попросил денег на выборы у сторонников - РИА Новости, 30.08.2024

Лидер оппозиционной польской партии попросил денег на выборы у сторонников

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский попросил сторонников жертвовать деньги партии на избирательную... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:03

2024-08-30T15:03

2024-08-30T15:31

в мире

польша

дональд туск

ярослав качиньский

радослав сикорский

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969512330_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffb0ebf60a704c426e415137d6d32ca5.jpg

ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский попросил сторонников жертвовать деньги партии на избирательную кампанию из-за снижения государственного финансирования. Ранее в Госизбирком Польши из-за финансовых нарушений, выразившихся в финансировании избирательной кампании PiS на прошлогодних парламентских выборах за счет средств государственного бюджета и государственных предприятий, снизил сумму избирательных дотаций партии на 10 миллионов злотых (около 2,6 миллиона долларов), а также лишил государственных ежегодных субвенций на сумму 10 миллионов злотых в год. "Это скандальное решение", - сказал Качиньский, комментируя решение Госизбиркома. Он высказал уверенность, что оно инициировано нынешней правящей коалицией во главе с Дональдом Туском для того, чтобы не позволить PiS выиграть президентские выборы, которые должны состояться в будущем году. "Можно сказать об определенном изменении общественного мнении, и это изменение не в пользу нынешних властей. Опасность проигрыша выборов, если они проводятся по законным правилам, я в первую очередь говорю о президентских выборах, для них очень велика. Поэтому они вспомнили бюджет, предназначенный на выборы", - заявил глава партии. Он усмотрел в том, что "Праву и справедливости" обрезали государственное финансирование, "попытку ликвидации единственной оппозиционной партии, по крайней мере единственной сильной оппозиционной партии". В ситуации нехватки денег Качиньский попросил своих сторонников жертвовать деньги партии в преддверии президентских выборов. "Я прошу, чтобы все патриоты, все, кто нас поддерживает, перечисляли на наш счет даже небольшие суммы, даже 10 злотых (около 2,5 доллара). Это позволит нам провести выборы, ибо если они выиграют президентские выборы, то они смогут изменить вообще все", - сказал глава PiS. В свою очередь экс-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что все депутаты сейма и сенаты Польши от PiS обязались пожертвовать партии минимум по тысяче злотых (около 260 долларов), а депутаты Европейского парламента – минимум по 5 тысяч злотых (около 1300 долларов). До выборов президента Польши осталось меньше года. Нынешний глава государства Анджей Дуда не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй раз подряд. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что премьер Туск может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. Туск же заявил, что не намерен баллотироваться в президенты. Кроме Туска различные политики в качестве потенциального кандидата на пост президента называли самого Сикорского, спикера сейма Шимона Холовню, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и ряд других политиков. Со стороны оппозиции называют также ряд потенциальных кандидатов, в том числе экс-премьеров Беату Шидло и Матеуша Моравецкого.

https://ria.ru/20240326/polsha-1935945051.html

https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html

https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954791621.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, радослав сикорский, право и справедливость