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В Польше заявили о получении украинцами незаконных выплат на детей - РИА Новости, 30.08.2024
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13:41 30.08.2024 (обновлено: 13:45 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/polsha-1969464808.html
В Польше заявили о получении украинцами незаконных выплат на детей
В Польше заявили о получении украинцами незаконных выплат на детей - РИА Новости, 30.08.2024
В Польше заявили о получении украинцами незаконных выплат на детей
Многие украинцы незаконно получали финансовые выплаты на детей от польского государства, хотя проживали на родине, заявил журналистам премьер-министр республики РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:41
2024-08-30T13:45
в мире
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дональд туск
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ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Многие украинцы незаконно получали финансовые выплаты на детей от польского государства, хотя проживали на родине, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. В мае в Польше приняли закон о том, что все находящиеся в стране дети украинских беженцев обязаны посещать польские школы. В противном случае родителей школьников лишат социальных выплат в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка, а также оштрафуют на 100 злотых (около 25 долларов) за каждого. "Прежде всего мы сделали это для того, чтобы выявить злоупотребления. Я имею в виду то, что выплаты 800+ получали также на детей, которые вообще не находились в Польше", - сказал Туск. Он уверен, что в связи с введением нового закона объем выплат 800+ на украинских детей резко снизится. "Это будет означать очень выразительное снижение выплат 800+ на детей из Украины", - сказал Туск.
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в мире, польша, дональд туск, украина
В мире, Польша, Дональд Туск, Украина
В Польше заявили о получении украинцами незаконных выплат на детей

Премьер Польши Туск: многие украинцы незаконно получали выплаты на детей

© Depositphotos.com / jacek_kadajВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Многие украинцы незаконно получали финансовые выплаты на детей от польского государства, хотя проживали на родине, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
В мае в Польше приняли закон о том, что все находящиеся в стране дети украинских беженцев обязаны посещать польские школы. В противном случае родителей школьников лишат социальных выплат в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка, а также оштрафуют на 100 злотых (около 25 долларов) за каждого.
"Прежде всего мы сделали это для того, чтобы выявить злоупотребления. Я имею в виду то, что выплаты 800+ получали также на детей, которые вообще не находились в Польше", - сказал Туск.
Он уверен, что в связи с введением нового закона объем выплат 800+ на украинских детей резко снизится. "Это будет означать очень выразительное снижение выплат 800+ на детей из Украины", - сказал Туск.
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