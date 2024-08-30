https://ria.ru/20240830/polsha-1969439596.html

В Польше назвали обязательное условие для вступления Украины в Евросоюз

В Польше назвали обязательное условие для вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 30.08.2024

В Польше назвали обязательное условие для вступления Украины в Евросоюз

Эксгумация жертв Волынской резни является обязательным условием будущего вступления Украины в Европейский союз, заявил вице-премьер, министр национальной... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:42

2024-08-30T12:42

2024-08-30T12:42

в мире

украина

польша

дмитрий кулеба

владимир зеленский

украинская повстанческая армия

волынская резня

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ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Эксгумация жертв Волынской резни является обязательным условием будущего вступления Украины в Европейский союз, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в комментарии изданию Do rzeczy. В среду украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая в польском Ольштыне, пообещал, что Украина не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни. При этом он заявил о пожелании к правительству Польши, "чтобы также чтить украинцев, чтобы это было двусторонним движением". "Неприемлемо такое отношение к Волынскому вопросу. Без эксгумации и памяти наших жертв не может быть и речи о хорошем будущем. Это не дело истории, это дело о заживлении раны, которая есть сегодня", - цитирует Косяняка-Камыша издание. "Без согласия на поминовение польских жертв Волыни не будет поддержки Варшавы для вступления Украины в Евросоюз", - добавил он, подчеркнув, что выступает не как вице-премьер и министр, а как депутат польского сейма. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240829/kuleba-1969280198.html

https://ria.ru/20240726/soyuznik-1962006322.html

https://ria.ru/20240701/plennyy-1956542566.html

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в мире, украина, польша, дмитрий кулеба, владимир зеленский, украинская повстанческая армия, волынская резня