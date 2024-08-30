https://ria.ru/20240830/podpole-1969524085.html
Подполье сообщило об ударе по скоплению бронетехники и складу в Харькове
Подполье сообщило об ударе по скоплению бронетехники и складу в Харькове - РИА Новости, 30.08.2024
Подполье сообщило об ударе по скоплению бронетехники и складу в Харькове
Склад с БПЛА и скопление бронетехники, в том числе гусеничной, поражены ударами в Харькове, на место выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:55
2024-08-30T15:55
2024-08-30T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Склад с БПЛА и скопление бронетехники, в том числе гусеничной, поражены ударами в Харькове, на место выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. В пятницу днем украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги. "Прилёт один в складское помещение, где хранились БПЛА. Второй по небольшому скоплению бронетехники. Сообщают, что в том месте сегодня утром видели 11 единиц гусеничной, восемь единиц колёсной техники", - рассказал Лебедев. Кроме того на стоянке техники находились несколько пикапов с оборудованием, закрытым брезентом, в кузовах. Назначение установок определить не удалось. Как сообщили источники в пророссийском сопротивлении, на места ударов были направлены машины скорой помощи, подпольщикам удалось насчитать шесть автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сергей лебедев, харьков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Лебедев, Харьков
Подполье сообщило об ударе по скоплению бронетехники и складу в Харькове
Лебедев: ВС России поразили склад с БПЛА и скопление бронетехники в Харькове
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Склад с БПЛА и скопление бронетехники, в том числе гусеничной, поражены ударами в Харькове, на место выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
В пятницу днем украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
"Прилёт один в складское помещение, где хранились БПЛА. Второй по небольшому скоплению бронетехники. Сообщают, что в том месте сегодня утром видели 11 единиц гусеничной, восемь единиц колёсной техники", - рассказал Лебедев.
Кроме того на стоянке техники находились несколько пикапов с оборудованием, закрытым брезентом, в кузовах. Назначение установок определить не удалось.
Как сообщили источники в пророссийском сопротивлении, на места ударов были направлены машины скорой помощи, подпольщикам удалось насчитать шесть автомобилей.