https://ria.ru/20240830/podarki-1969440488.html

В Кремле рассказали о подарках Путина Лукашенко

В Кремле рассказали о подарках Путина Лукашенко - РИА Новости, 30.08.2024

В Кремле рассказали о подарках Путина Лукашенко

Президент России Владимир Путин всегда направляет личные подарки президенту Белоруссии Александру Лукашенко в честь дня рождения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:45

2024-08-30T12:45

2024-08-30T12:45

политика

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда направляет личные подарки президенту Белоруссии Александру Лукашенко в честь дня рождения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ходе телефонного разговора сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с юбилеем. "Разумеется, какие-то личные подарки - они обязательно направляются в такие дни, конечно", - сказал Песков журналистам. На вопрос о подарках прошлых лет для Лукашенко от Путина пресс-секретарь президента заявил, что они бывают разные, но "всегда именно личные подарки".

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков