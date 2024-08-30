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В Кремле рассказали о подарках Путина Лукашенко
В Кремле рассказали о подарках Путина Лукашенко - РИА Новости, 30.08.2024
В Кремле рассказали о подарках Путина Лукашенко
Президент России Владимир Путин всегда направляет личные подарки президенту Белоруссии Александру Лукашенко в честь дня рождения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:45
2024-08-30T12:45
2024-08-30T12:45
политика
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белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда направляет личные подарки президенту Белоруссии Александру Лукашенко в честь дня рождения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ходе телефонного разговора сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с юбилеем. "Разумеется, какие-то личные подарки - они обязательно направляются в такие дни, конечно", - сказал Песков журналистам. На вопрос о подарках прошлых лет для Лукашенко от Путина пресс-секретарь президента заявил, что они бывают разные, но "всегда именно личные подарки".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о подарках Путина Лукашенко
Песков: Путин всегда направляет личные подарки Лукашенко в честь дня рождения
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда направляет личные подарки президенту Белоруссии Александру Лукашенко в честь дня рождения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ходе телефонного разговора сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с юбилеем.
"Разумеется, какие-то личные подарки - они обязательно направляются в такие дни, конечно", - сказал Песков журналистам.
На вопрос о подарках прошлых лет для Лукашенко от Путина пресс-секретарь президента заявил, что они бывают разные, но "всегда именно личные подарки".