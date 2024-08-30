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"Будет трудно". На Западе встревожены из-за плана Зеленского по России
"Будет трудно". На Западе встревожены из-за плана Зеленского по России - РИА Новости, 30.08.2024
"Будет трудно". На Западе встревожены из-за плана Зеленского по России
Владимир Зеленский выбрал самое неудачное время для реализации своего военно-дипломатического плана, который предполагает "победу Украины" в конфликте, такое... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T02:51
2024-08-30T02:51
2024-08-30T02:51
специальная военная операция на украине
в мире
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курская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский выбрал самое неудачное время для реализации своего военно-дипломатического плана, который предполагает "победу Украины" в конфликте, такое мнение высказал военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.По мнению эксперта, главная проблема Зеленского заключается в том, что детали этого плана должны координироваться с Вашингтоном, который сам сейчас испытывает острый политический кризис и не готов должным образом тратить на это время."Он решил это сделать в очень тяжелые времена <...> Он пытается совместить краткосрочную военную стратегию с долгосрочной дипломатической и политической выгодой. <...> Это трудно сделать даже в наиболее благоприятных условиях", — добавил он.Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть так называемый "план победы" над Россией, который он намерен показать в сентябре президенту США Джо Байдену.Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал план Владимира Зеленского по победе Украины очередным бредом. По его словам, свержение киевского режима, внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация и денацификация — единственно эффективные условия, при которых возможно достичь стратегической безопасности в европейском регионе.
https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html
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в мире, россия, курская область, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Владимир Зеленский
"Будет трудно". На Западе встревожены из-за плана Зеленского по России
Бирдсли: Зеленский выбрал самое неподходящее время для своего плана по России