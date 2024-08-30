https://ria.ru/20240830/peterburg-1969583652.html

Петербург разработал соцпроекты, которые будут полезны другим субъектам РФ

Петербург разработал соцпроекты, которые будут полезны другим субъектам РФ - РИА Новости, 30.08.2024

Петербург разработал соцпроекты, которые будут полезны другим субъектам РФ

Санкт-Петербург разработал социальные проекты, которые будут полезны другим субъектам РФ, сообщил губернатора города Александр Беглов. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:32

2024-08-30T19:32

2024-08-30T19:32

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург разработал социальные проекты, которые будут полезны другим субъектам РФ, сообщил губернатора города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов заявил об этом на выездном совещании Совета Государственной Думы в Петербурге. Совещание прошло под руководством председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. В работе совета приняли участие председатель Законодательного собрания Александр Бельский, члены правительства Санкт‑Петербурга, депутаты Госдумы и Законодательного собрания города, представляющие все политические фракции. "Санкт‑Петербург - это современный развивающийся город с индустриальными парками, с высокотехнологичными центрами, с образовательными учреждениями. Это город для людей. При строительстве жилья в обязательном порядке строятся и школы, и садики, и поликлиники. Наша задача сегодня - изучить опыт Санкт‑Петербурга в части социальных стандартов, социальных инициатив и постараться сделать так, чтобы это стало основой принимаемых нами законов, чтобы эти практики были реализованы в других регионах", - отметил Володин, слова которого приводятся в сообщении. Беглов представил новый социальный проект Петербурга "Серебряный возраст", который уже получил поддержку президента РФ. Проект направлен на активное включение пожилых горожан в жизнь мегаполиса, заботу об их здоровье и досуге. "Самое важное – заранее изучить потребности наших пожилых горожан. Они разные. Многие еще хотят активно работать. Другим нужны возможности для общения и досуга. А кто-то хочет получить новое образование и профессию", – сказал Беглов. Парламентариям также представили основные направления развития городских стандартов в образовании - дошкольном, школьном и дополнительном. "В этой сфере для нас важно было создать условия для детей, для их самореализации. И в этом помогают школьные лаборатории – физики, биологии, робототехники и другие. Мы начали делать объединенные группы мальчиков и девочек для работы в мастерских, приглашать в мастерские и лаборатории преподавателей колледжей, высшей школы, сотрудников предприятий. Это создаёт интеграцию школы, колледжа, вуза и предприятий", – отметил губернатор. По его словам, от Государственной Думы Петербург ждет поддержки в вопросе изменения нормативов трудоустройства несовершеннолетних. "Многим юношам и девушкам сейчас не устроиться на работу до наступления 18 лет. Участники Совета договорились совместно проработать этот вопрос", - говорится в сообщении. Петербург также предложил Госдуме создать законодательную основу для передачи полномочий субъекту РФ по проведению госэкспертизы проектной документации, когда речь идет об объектах метрополитена и магистральных транспортных сетей. Согласно сообщению пресс-службы, это будет способствовать ускорению прохождения необходимых процедур. Там же уточняется, что Петербург в настоящее время наращивает темпы строительства метро, сооружений транспортной инфраструктуры – мостов, развязок и дорог. К 2030 году в городе планируется ввод 12 новых станций метро и двух депо. "Для развития метро опережающими темпами мы предлагаем передать полномочия по проведению госэкспертизы проектной документации городу. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга обладает необходимым опытом и квалификацией", – отметил Беглов. Проект закона уже находится в Госдуме на этапе первого чтения. Его планируется рассмотреть в осеннюю сессию.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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санкт-петербург, александр беглов