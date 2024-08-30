https://ria.ru/20240830/peterburg-1969434211.html

В Петербурге возбудили дело после смерти пациента в частной клинике

В Петербурге возбудили дело после смерти пациента в частной клинике - РИА Новости, 30.08.2024

В Петербурге возбудили дело после смерти пациента в частной клинике

Уголовное дело возбудили после смерти 20-летнего пациента, которому сделали операцию в частной клинике в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:28

2024-08-30T12:28

2024-08-30T12:28

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после смерти 20-летнего пациента, которому сделали операцию в частной клинике в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГСУСК. "С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти пациента, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 22 августа пациенту клиники, расположенной на Дунайском проспекте, была проведена операция и назначена дата следующей явки для осмотра, 28 августа при проведении медицинских манипуляций наступила смерть 20-летнего мужчины. Следственными органами для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ранее источник в правоохранительных органах города сообщал РИА Новости, что операция по удалению миндалин была проведена 22 августа, после выписки на следующий день пациент стал жаловаться на самочувствие. По словам источника, "в среду мужчина пришел в клинику с жалобами на кровотечение в горле и сгустки, его госпитализировали в стационар клиники, стали проводить операцию, и он скончался".

https://ria.ru/20231118/stomatologiya-1910272613.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург