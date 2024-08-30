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В Петербурге возбудили дело после смерти пациента в частной клинике - РИА Новости, 30.08.2024
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12:28 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/peterburg-1969434211.html
В Петербурге возбудили дело после смерти пациента в частной клинике
В Петербурге возбудили дело после смерти пациента в частной клинике - РИА Новости, 30.08.2024
В Петербурге возбудили дело после смерти пациента в частной клинике
Уголовное дело возбудили после смерти 20-летнего пациента, которому сделали операцию в частной клинике в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:28
2024-08-30T12:28
происшествия
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после смерти 20-летнего пациента, которому сделали операцию в частной клинике в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГСУСК. "С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти пациента, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 22 августа пациенту клиники, расположенной на Дунайском проспекте, была проведена операция и назначена дата следующей явки для осмотра, 28 августа при проведении медицинских манипуляций наступила смерть 20-летнего мужчины. Следственными органами для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ранее источник в правоохранительных органах города сообщал РИА Новости, что операция по удалению миндалин была проведена 22 августа, после выписки на следующий день пациент стал жаловаться на самочувствие. По словам источника, "в среду мужчина пришел в клинику с жалобами на кровотечение в горле и сгустки, его госпитализировали в стационар клиники, стали проводить операцию, и он скончался".
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге возбудили дело после смерти пациента в частной клинике

В Петербурге завели дело из-за смерти пациента после операции в частной клинике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после смерти 20-летнего пациента, которому сделали операцию в частной клинике в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГСУСК.
«
"С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти пациента, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 22 августа пациенту клиники, расположенной на Дунайском проспекте, была проведена операция и назначена дата следующей явки для осмотра, 28 августа при проведении медицинских манипуляций наступила смерть 20-летнего мужчины.
Следственными органами для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее источник в правоохранительных органах города сообщал РИА Новости, что операция по удалению миндалин была проведена 22 августа, после выписки на следующий день пациент стал жаловаться на самочувствие. По словам источника, "в среду мужчина пришел в клинику с жалобами на кровотечение в горле и сгустки, его госпитализировали в стационар клиники, стали проводить операцию, и он скончался".
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