https://ria.ru/20240830/peregovory-1969379025.html

Российский посол рассказал подробности о переговорах Баку и Еревана о мире

Российский посол рассказал подробности о переговорах Баку и Еревана о мире - РИА Новости, 30.08.2024

Российский посол рассказал подробности о переговорах Баку и Еревана о мире

Переговоры Баку и Еревана о мире идут в русле комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров РФ, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:17

2024-08-30T08:17

2024-08-30T08:18

в мире

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баку

михаил евдокимов

ереван

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БАКУ, 30 авг - РИА Новости. Переговоры Баку и Еревана о мире идут в русле комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров РФ, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов."Важно, что переговоры между двумя сторонами (Баку и Ереваном - ред.) идут в русле комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов. Речь идёт, помимо согласования будущего договора, о разблокировке транспортных коммуникаций, делимитации и демаркации границы, налаживании контактов по линии гражданских обществ", - сказал РИА Новости российский дипломат.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240830/armeniya-1969373826.html

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в мире, россия, баку, михаил евдокимов, ереван