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Российский посол рассказал подробности о переговорах Баку и Еревана о мире
Российский посол рассказал подробности о переговорах Баку и Еревана о мире - РИА Новости, 30.08.2024
Российский посол рассказал подробности о переговорах Баку и Еревана о мире
Переговоры Баку и Еревана о мире идут в русле комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров РФ, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:17
2024-08-30T08:17
2024-08-30T08:18
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БАКУ, 30 авг - РИА Новости. Переговоры Баку и Еревана о мире идут в русле комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров РФ, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов."Важно, что переговоры между двумя сторонами (Баку и Ереваном - ред.) идут в русле комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов. Речь идёт, помимо согласования будущего договора, о разблокировке транспортных коммуникаций, делимитации и демаркации границы, налаживании контактов по линии гражданских обществ", - сказал РИА Новости российский дипломат.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240830/armeniya-1969373826.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, баку, михаил евдокимов, ереван
В мире, Россия, Баку, Михаил Евдокимов, Ереван
Российский посол рассказал подробности о переговорах Баку и Еревана о мире
МИД РФ: переговоры между Баку и Ереваном идут в русле договоренностей с Москвой
БАКУ, 30 авг - РИА Новости. Переговоры Баку и Еревана о мире идут в русле комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров РФ, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.
"Важно, что переговоры между двумя сторонами (Баку и Ереваном - ред.) идут в русле комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов. Речь идёт, помимо согласования будущего договора, о разблокировке транспортных коммуникаций, делимитации и демаркации границы, налаживании контактов по линии гражданских обществ", - сказал РИА Новости российский дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.